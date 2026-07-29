Tenerife reconoce la labor de coros y músicos que participaron en la misa del papa León XIV

El Cabildo de Tenerife celebró este martes un acto de reconocimiento a las personas, coros, formaciones musicales y entidades que participaron en la solemne eucaristía presidida por el Papa León XIV el pasado 12 de junio en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Noble del Palacio Insular y estuvo presidido por el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, junto al consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, y el director insular de Cultura, Conrado Álvarez.

La Corporación insular quiso agradecer la implicación de las formaciones musicales que hicieron posible una celebración considerada de especial relevancia histórica, espiritual y cultural para Tenerife, al poner el broche final a la visita del Pontífice a España.

Un agradecimiento al tejido coral y musical de Tenerife

Durante el acto, el vicepresidente insular destacó el papel de los coros, músicos y profesionales de la cultura que participaron en la celebración religiosa. Lope Afonso señaló que la visita del Papa León XIV quedará en la memoria colectiva de la Isla y subrayó que parte de la emoción vivida durante la eucaristía se debió al trabajo de las formaciones musicales.

Afonso defendió que el reconocimiento simboliza el agradecimiento de Tenerife a quienes demostraron “talento y generosidad” en una cita que requirió coordinación, preparación y colaboración entre distintas entidades.

Por su parte, José Carlos Acha resaltó que la música fue uno de los elementos que dio solemnidad a la celebración, seguida por miles de personas. El consejero insular apuntó que Tenerife volvió a mostrar el nivel de sus formaciones corales y musicales y la importancia de reforzar este patrimonio cultural compartido.

La Misa Canaria, una de las piezas centrales

Uno de los momentos destacados de la celebración del 12 de junio fue la interpretación de la Misa Canaria, obra del compositor Julio Navarro Grau. La pieza, inspirada en la tradición musical canaria, fue asumida por un coro participativo coordinado por Novae Vocal Ensemble, invitado por el Obispado de Tenerife.

La coordinación musical de la eucaristía correspondió al canónigo Norberto González, responsable de organizar la parte musical de la celebración.

De la Misa Canaria se interpretaron el Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei, con acompañamiento al órgano de Juan Luis Bardón.

Solistas, dirección musical y formaciones participantes

Las partes solistas fueron interpretadas por Arantxa Cooper, soprano; Montserrat Giró, alto; Jorge Cordero, tenor; y Andrés Campovari, bajo.

La dirección musical estuvo a cargo de Roxana Schmunk, al frente del coro participativo constituido para esta ocasión. Su labor fue reconocida junto a la de las formaciones que participaron en una cita de gran complejidad organizativa.

El acto también sirvió para poner en valor la contribución del Orfeón La Paz de La Laguna, dirigido por Juan Felipe Rodríguez Hernández, que junto al resto de la formación coral asumió los cantos propios de la liturgia.

La Banda Insular también recibió el reconocimiento

Además de los coros, el Cabildo reconoció la participación de la Banda Insular de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música, dirigida por Mauro Fariña.

La formación acompañó musicalmente a la asamblea e interpretó distintos interludios durante la eucaristía celebrada en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Su presencia reforzó el carácter solemne del acto y sumó a la celebración el trabajo de las bandas de música, otro de los ámbitos con fuerte implantación cultural en la Isla.

Impulso a la red coral insular

Durante el reconocimiento, José Carlos Acha recordó que esta experiencia se enmarca en las Estrategias Culturales Insulares Sostenibles 2026-2030, impulsadas por el Área de Cultura del Cabildo de Tenerife.

Entre los objetivos de esta planificación figura el fortalecimiento de la red coral insular mediante la creación de la Federación de Coros de Tenerife y el desarrollo de un plan de acción destinado a impulsar la actividad coral en los 31 municipios de la Isla.

La iniciativa busca reforzar la presencia de las agrupaciones corales, apoyar su actividad y favorecer la coordinación entre formaciones, instituciones y agentes culturales.

Una celebración de dimensión histórica

La eucaristía del pasado 12 de junio reunió a miles de personas en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y contó con una amplia participación de músicos, coros, solistas y entidades culturales.

El acto celebrado en el Salón Noble del Palacio Insular sirvió para trasladar el agradecimiento institucional a quienes participaron en la preparación y desarrollo de la parte musical de aquella celebración.

Formaciones y participantes reconocidos

Entre las formaciones y personas reconocidas figuran el coro participativo coordinado por Novae Vocal Ensemble, el Orfeón La Paz de La Laguna, la Banda Insular de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música, los solistas Arantxa Cooper, Montserrat Giró, Jorge Cordero y Andrés Campovari, el organista Juan Luis Bardón, la directora Roxana Schmunk, el director Juan Felipe Rodríguez Hernández, el director Mauro Fariña y el canónigo Norberto González, responsable de la coordinación musical.