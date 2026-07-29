Tenerife prohíbe el acceso a áreas recreativas y zonas de acampada por el riesgo de incendios

El Cabildo de Tenerife activará este jueves, 30 de julio, medidas extraordinarias de prevención ante el elevado riesgo de incendios forestales previsto para la Isla. A partir de las 8:00 horas, quedará prohibida la estancia en las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos, además de restringirse otras actividades en el monte debido al episodio de altas temperaturas, que podría dejar máximas de hasta 34 grados.

Las restricciones permanecerán vigentes hasta que finalice la situación de alerta y forman parte de las medidas de Grado 1 y Grado 2 previstas en el operativo insular de prevención de incendios. Las primeras se aplicarán en la vertiente norte de la Isla, mientras que las de Grado 2 afectarán al sur, oeste y área metropolitana.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha pedido a la población que extreme la precaución y evite transitar por las zonas forestales durante estos días.

"Estamos actuando con anticipación porque las previsiones meteorológicas nos obligan a extremar la prudencia. Nuestro deber es proteger a las personas y proteger nuestros montes", señaló la presidenta, quien recordó que las restricciones buscan evitar que una situación de riesgo desemboque en una emergencia.

Por su parte, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, explicó que la activación de estas medidas responde al incremento del riesgo provocado por las altas temperaturas y el ambiente seco, por lo que apeló a la responsabilidad ciudadana para evitar cualquier actividad susceptible de originar un incendio.

¿Qué queda prohibido hacer en Tenerife?

Entre las principales restricciones figura la prohibición de hacer fuego en el exterior, lo que incluye barbacoas, hogueras, fogones y cocinas de gas en el monte.

También se suspenden los aprovechamientos forestales y el uso de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas, como desbrozadoras, radiales de corte o equipos de soldadura.

Asimismo, continúa prohibido utilizar material pirotécnico en zonas de riesgo y fumar en áreas recreativas, campamentos, pistas forestales, senderos, miradores y el resto de infraestructuras de uso público situadas en espacios forestales.

En las zonas donde se aplican las medidas de Grado 2 también queda prohibida la circulación recreativa de vehículos a motor por las pistas forestales, así como la celebración de eventos deportivos, romerías o actividades que discurran por senderos, pistas o campo a través. Además, el Cabildo ha suspendido las jornadas de control del muflón previstas durante este periodo.

Recomendaciones ante el calor

Junto a las medidas de prevención de incendios, el Cabildo recuerda la importancia de protegerse del episodio de calor previsto para los próximos días. Entre las recomendaciones figuran beber agua con frecuencia, utilizar ropa ligera y de colores claros, protegerse del sol con gorra, gafas y crema solar y evitar la actividad física al aire libre durante las horas centrales del día, entre las 12.00 y las 16.00 horas.

La Corporación insular también pide prestar especial atención a los colectivos más vulnerables, como personas mayores, menores y pacientes con enfermedades crónicas, al ser quienes presentan un mayor riesgo frente a las altas temperaturas.