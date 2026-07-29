Tenerife entra en alerta por riesgo de incendios forestales desde este jueves
La medida entrará en vigor este jueves a las 11:00 horas y afecta a Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria por encima de los 400 metros de altitud.
El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por riesgo de incendios forestales en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, donde la medida se aplicará a partir de los 400 metros de altitud, desde las 11.00 horas de este jueves, 30 de julio.
La decisión, adoptada por la Dirección General de Emergencias en el marco del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA), responde a las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apuntan a un episodio de calor intenso y ambiente seco que se irá intensificando durante los próximos días.
En el caso de Tenerife, se esperan temperaturas máximas de entre 32 y 33 grados en zonas del interior, mientras que la combinación de calor, baja humedad y viento incrementará el riesgo de propagación de incendios en las áreas forestales.
El riesgo aumentará durante el fin de semana
Según las previsiones, el episodio comenzó este miércoles con una mayor incidencia en las islas orientales, especialmente en Gran Canaria, aunque se extenderá progresivamente al resto del archipiélago entre el viernes y el fin de semana.
Los modelos meteorológicos prevén la llegada de una masa de aire cálido y seco de origen africano, que favorecerá un ambiente muy seco en las medianías y zonas altas. La humedad relativa descenderá por debajo del 30 % en amplias zonas situadas por encima de la inversión térmica, una situación especialmente propicia para la rápida propagación de incendios forestales.
A ello se suma la presencia de viento alisio moderado, con intervalos localmente fuertes en zonas expuestas y canales entre islas. Aunque por el momento no se espera un episodio generalizado de viento intenso, este factor seguirá siendo vigilado por su influencia en el comportamiento del fuego.
También se prevé una ligera entrada de calima, principalmente en las islas orientales, aunque sin concentraciones significativas.
Islas afectadas por la alerta
La alerta afecta a:
- Tenerife.
- La Palma.
- La Gomera.
- El Hierro.
- Gran Canaria, a partir de los 400 metros de altitud.
Las autoridades recuerdan que el riesgo de incendio aumentará previsiblemente entre el viernes y el sábado, por lo que la evolución del episodio será objeto de seguimiento permanente y el ámbito de la alerta podrá modificarse en función de las condiciones meteorológicas y de los índices de riesgo.
Recomendaciones para evitar incendios
Ante esta situación, el Gobierno de Canarias pide extremar la precaución en las zonas forestales y recuerda la importancia de evitar cualquier actividad que pueda provocar un incendio.
Entre las principales recomendaciones figuran:
- No encender fuego ni utilizar barbacoas en zonas recreativas o forestales.
- No arrojar colillas, cerillas u otros materiales incandescentes.
- Evitar el uso de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas en el monte.
- No abandonar residuos, especialmente botellas de vidrio u otros objetos que puedan favorecer la ignición.
- Avisar inmediatamente al 112 si se detecta humo o un conato de incendio.
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