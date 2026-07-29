Tenerife se consolida como la isla más demandada con once municipios en el ranking del alquiler vacacional en Canarias
El índice de precios estival del portal de alojamientos sitúa a Yaiza, Tías y Adeje como las opciones más exclusivas del archipiélago
El archipiélago canario no entiende de temporadas gracias a su clima suave durante los doce meses del año, y los meses de julio y agosto de 2026 no son una excepción. Según los últimos datos analizados por el portal de alquileres vacacionales Holidu, extraídos a partir de las búsquedas para estancias entre el 4 de julio y el 30 de agosto,, las dos capitales insulares, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, encabezan la lista de los municipios más demandados por los viajeros.
Ambas urbes no solo lideran en popularidad, sino que además ofrecen un precio mediano por noche idéntico y competitivo de 108 €, situándose como dos de las alternativas más accesibles dentro del ranking.
Tenerife domina la demanda e islas orientales marcan los techos de precio
El análisis por islas constata una fuerte concentración del interés en Tenerife, que logra colar 11 municipios dentro del top 25. Le siguen en representación Gran Canaria (5 municipios), Lanzarote (4), Fuerteventura (4) y La Palma, que entra en la clasificación con Los Llanos de Aridane.
Los destinos más buscados:
- Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria): 108 € por noche.
- Santa Cruz de Tenerife (Tenerife): 108 € por noche.
- Adeje (Tenerife): 166 € por noche.
- Puerto de la Cruz (Tenerife): 122 € por noche.
- Candelaria (Tenerife): 124 € por noche.
- Mogán (Gran Canaria): 137 € por noche.
- San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria): 152 € por noche.
- La Oliva (Fuerteventura): 136 € por noche.
- Agaete (Gran Canaria): 156 € por noche.
- Gáldar (Gran Canaria): 104 € por noche.
- Teguise (Lanzarote): 154 € por noche.
- Tías (Lanzarote): 172 € por noche.
- Icod de los Vinos (Tenerife): 95 € por noche.
- Yaiza (Lanzarote): 260 € por noche.
- Arico (Tenerife): 119 € por noche.
- Garachico (Tenerife): 124 € por noche.
- Arona (Tenerife): 137 € por noche.
- Arrecife (Lanzarote): 118 € por noche.
- Los Llanos de Aridane (La Palma): 101 € por noche.
- La Orotava (Tenerife): 145 € por noche.
- Pájara (Fuerteventura): 124 € por noche.
- San Miguel de Abona (Tenerife): 143 € por noche.
- Puerto del Rosario (Fuerteventura): 101 € por noche.
- Granadilla de Abona (Tenerife): 118 € por noche.
- Antigua (Fuerteventura): 137 € por noche.
La brecha de tarifas del alquiler vacacional en las islas es notable, registrando una horquilla que va desde los 95 € hasta los 260 € por noche:
- Los más caros: El municipio lanzaroteño de Yaiza marca el precio más elevado del verano con una tarifa mediana de 260 €/noche (impulsado por la zona de Playa Blanca), seguido por Tías (172 €) y Adeje (166 €).
- Los más económicos: El punto más asequible de la lista lo ostenta Icod de los Vinos (Tenerife) con 95 €/noche, seguido de cerca por Los Llanos de Aridane (La Palma) y Puerto del Rosario (Fuerteventura), ambos con un coste mediano de 101 €.
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