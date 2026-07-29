Tenerife afronta un jueves de calor, calima y hasta 36 grados

Tenerife afrontará este jueves, 30 de julio, una jornada marcada por el ascenso de las temperaturas, la presencia de calima en zonas altas y los cielos poco nubosos o despejados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La previsión apunta a un día estable en la mayor parte de la isla, aunque con algunos intervalos de nubes altas y presencia de nubes bajas a primeras y últimas horas en el norte, por debajo de los 400 a 600 metros.

El calor será el principal protagonista. La Aemet prevé un ascenso ligero a moderado de las temperaturas y considera probable que se alcancen los 34 grados en medianías de las vertientes este, sur y oeste, así como en zonas bajas del sureste del área metropolitana. De forma local, no se descarta que los termómetros lleguen a los 36 grados.

Calima en cumbres y ambiente seco

La previsión incluye calima en zonas altas, que podrá ser significativa en cumbres. Este polvo en suspensión se mantendrá principalmente por encima de las capas bajas de la atmósfera, dentro de un episodio de calor que afectará a Canarias durante varios días.

La situación estará asociada a una masa de aire cálido y seco, con mayor incidencia en medianías y zonas altas. Este escenario puede dejar un ambiente más seco y caluroso, especialmente en las horas centrales del día.

En las cumbres del Teide, el viento será flojo del suroeste, mientras que en el resto de la isla predominará el nordeste.

Viento fuerte en zonas expuestas

El viento soplará moderado del nordeste en Tenerife. La Aemet prevé intervalos de fuerte en la franja costera del sureste y en el extremo noroeste, donde no se descarta alguna racha ocasional muy fuerte.

Estas rachas serán más probables a primeras y últimas horas del día. En el resto de zonas, el viento se mantendrá en general moderado.

La combinación de calor, baja humedad y viento en zonas expuestas obliga a extremar la precaución en áreas forestales y espacios abiertos, especialmente en medianías y zonas altas.

Gran Canaria, la isla con temperaturas más altas

Aunque Tenerife registrará valores elevados, Gran Canaria será una de las islas más afectadas por el calor. La previsión apunta a máximas de 34 grados en amplias zonas del sur, oeste y cumbres.

En medianías de esas vertientes, los termómetros podrán alcanzar los 37 grados, sin descartar valores locales de 39 grados. Además, las mínimas podrían no bajar de los 26 o 27 grados en las zonas más expuestas al calor.

En Las Palmas de Gran Canaria, la previsión marca entre 23 y 27 grados, aunque los valores más altos se esperan lejos de la capital.

Calor también en el resto de Canarias

En Lanzarote, la Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados, calima en altura y máximas que podrán alcanzar los 30 grados en costas del sureste. El viento del nordeste tendrá intervalos de fuerte en zonas de interior y en la vertiente sur.

En Fuerteventura, las zonas del interior y del sureste podrán alcanzar entre 30 y 32 grados, sin descartar registros locales de 34 grados. También se esperan rachas muy fuertes en la vertiente sur de Jandía.

En La Gomera, será probable llegar a 32 o 34 grados en cumbres y medianías del sur y oeste, con calima en zonas altas y viento fuerte en áreas bajas del este y noroeste.

En La Palma, las máximas podrán situarse entre 30 y 32 grados en cumbres y zonas altas de la vertiente oeste, con calima en cotas altas y viento del nordeste en las franjas costeras del sureste y noroeste.

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