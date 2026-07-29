El rincón de este municipio de Tenerife que muchos conocen por sus desayunos pero pocos saben que también ofrece elaboraciones sorprendentes

Hay establecimientos que conquistan con sus platos de la cocina tradicional, también hay quienes lo hacen con la relación calidad-precio o con el ambiente acogedor que se proporcionan a los clientes. Sin embargo, hay quienes tienen fama por una especialidad concreta y también cuentas con propuestas gastronómicas menos conocidas. Ese es el caso de Talent Restaurant Tenerife, un local situado en Adeje que triunfa con sus desayunos, pero también ofrece una experiencia gastronómica para almuerzo y cenas.

El creador de contenido gastronómico @elsiciliano_tenerife ha visitado recientemente el restaurante y ha querido mostrar a sus seguidores una faceta menos conocida del establecimiento. "Todo el mundo lo conoce por sus desayunos… pero casi nadie sabe que también se come de lujo.", comenta.

Mucho más que desayunos

Muchos conocen el establecimiento por su propuesta de desayunos, en la que se pueden encontrar tanto opciones dulces como saldas. Más allá de esa propuesta, el restaurante también apuesta por elaboraciones para ofrecer servicio de almuerzos y cena.

"Si estás por Adeje, probablemente hayas oído hablar de Talent por sus desayunos dulces y salados. Pero hay algo que muy poca gente conoce… también puedes venir a almorzar o cenar", señala.

Pescado fresco y cocina italiana

Una de las propuestas que más sorprendió al creador de contenido fue que "mientras muchos restaurantes de la zona apuestan por la carne, aquí también han decidido especializarse en el pescado fresco".

En su vista, disfrutó de diferentes platos pero la lubina a la siciliana fue uno de los más destacados, Se trata de una elaboración inspirada en la gastronomía del sur de Italia que mantiene el pescado jugoso y con un sabor tradicional.

También llamó la atención su ensalada de mar y los espaguetis del día, en este caso van acompañados de gambón jumbo. El creador de contendido explica que es un plato de gran tamaño y puede ser una opción perfecta para compartir.

Platos bien elaborados

El establecimiento apuesta por ofrecer una propuesta cuidada y con ingredientes de calidad para que quienes lo visiten disfruten del sabor en cada bocado. Además de sus propuestas de pescado y pasta, el establecimiento cuenta con otras alternativas como sus pinzas, una elaboración similar a una pizza alargada con una masa ligera.

Para completar la experiencia, el local ofrece opciones dulces, entre ellos los bigné que "no puedes irte sin probarlos".

"Lo que más me gustó fue que muchas de sus recetas están inspiradas en la cocina tradicional del sur de Italia, con sabores auténticos y ese toque casero que tanto se agradece", explica el creador de contenido.

Dónde se encuentra

Ubicado en la Avenida de los Vientos, 12, en Adeje, cerca del Centro Comercial Galeón. Cuenta con 4,6 estrellas en Google y se ha convertido en una parada habitual para quienes buscan desayunos con opciones dulces o saladas, además de ofrecer servicio de almuerzos y cenas. "Si buscas un sitio diferente en Adeje, creo que merece la pena darle una oportunidad", asegura.

Abre de martes a domingo en horario ininterrumpido de 7:30 a 00:00 horas, mientras que lunes el restaurante permanece cerrado por descanso del personal.