Ola de calor en toda Canarias: la llegada de aire africano disparará los termómetros por encima de los 30 grados en Tenerife

La subida de temperaturas prevista inicialmente para este jueves 30 de julio en el sur y centro de la vecina isla de Gran Canaria también se sentirá, finalmente, en Tenerife. Concretamente, y según el aviso amarillo activado desde la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), los expertos no descartan que se alcancen "localmente" los 36 grados en las medianías del su y sureste de la isla y en las zonas bajas del sur del área metropolitana.

Por este motivo, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación meteorológica declarando la alerta por temperaturas máximas en todo el Archipiélago, una medida que entrará en vigor a partir de las 11:00 horas de este jueves, 30 de julio. Además, se ha decretado la alerta por riesgo de incendios forestales en Tenerife, El Hierro, La Gomera, La Palma y Gran Canaria por encima de la cota de 400 metros.

Entrada de una masa de aire cálido

La medida, ha detallado el Gobierno canario, responde a un episodio de calor de varios días de duración provocado por la entrada de una masa de aire cálido y seco de origen africano, que afectará inicialmente con mayor intensidad a las islas orientales, especialmente a Gran Canaria, y se extenderá progresivamente al resto de Canarias desde el viernes y durante el fin de semana.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología apuntan a temperaturas máximas iguales o superiores a los 34 grados en zonas de interior y medianías orientadas al sur y al oeste de Gran Canaria, donde al inicio del fin de semana podrían alcanzarse o superarse puntualmente los 38 grados.

Mientras, en el interior de Fuerteventura se esperan valores de hasta 33 grados, mientras que en algunos sectores interiores de Tenerife las temperaturas se situarán entre los 32 y los 33 grados, sin descartarse que el episodio alcance posteriormente a otras Islas. Este calor estará acompañado por una inversión térmica baja, situada inicialmente alrededor de los 400 metros en Gran Canaria y entre los 500 y los 700 metros en las islas occidentales, con tendencia a descender.

Ambiente cálido y seco

Esta configuración favorecerá un ambiente cálido y seco en las medianías, las cumbres y las zonas forestales, con humedades relativas inferiores al 30 % por encima de la inversión y un incremento progresivo del riesgo de incendios, especialmente entre el viernes y el sábado. A la par, predominará el viento alisio del nordeste de intensidad moderada, con intervalos localmente fuertes y aceleraciones en zonas expuestas y canales interinsulares.

Aunque no se prevé por ahora un episodio generalizado de viento fuerte, Emergencias mantendrá este factor bajo vigilancia por su posible influencia en la propagación de incendios, añade el Gobierno autonómico.

La entrada de aire africano también podrá ocasionar calima débil, principalmente en las islas orientales, aunque inicialmente no se esperan concentraciones significativas de polvo en superficie. "El Gobierno canario realizará un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y podrá modificar el ámbito territorial de las alertas o elevar su nivel en función de las próximas predicciones y de los índices de riesgo", concluye el Ejecutivo.

Previsión de temperaturas por zonas

Los análisis meteorológicos apuntan a un ascenso progresivo de los termómetros, afectando con especial virulencia a zonas de interior y medianías orientadas al sur y al oeste:

Tenerife: Se esperan registros de entre 32 ºC y 33 ºC en diversos sectores del interior.

Se esperan registros de entre en diversos sectores del interior. Gran Canaria: Será la isla más castigada en el arranque del episodio. Se prevén máximas de 34 ºC a 38 ºC en medianías e interiores del sur y oeste, alcanzando o incluso superando los 38 ºC al inicio del fin de semana.

Será la isla más castigada en el arranque del episodio. Se prevén máximas de en medianías e interiores del sur y oeste, alcanzando o incluso superando los 38 ºC al inicio del fin de semana. Fuerteventura: El termómetro alcanzará cotas de hasta 33 ºC en zonas de interior.

El termómetro alcanzará cotas de hasta en zonas de interior. Resto de islas: No se descarta que los valores extremos y el impacto de la masa cálida se acaben extendiendo progresivamente al resto de las islas del archipiélago.

Un joven se toma una bebeida energética para refrescarse del calor. / María Pisaca

Inversión térmica y calima

El episodio meteorológico vendrá condicionado por una inversión térmica en capas bajas —situada inicialmente entre los 400 metros en Gran Canaria y los 500-700 metros en las islas occidentales— que tenderá a descender progresivamente, comprimiendo el calor y favoreciendo un ambiente sumamente seco y cálido en cotas medias y altas.

La entrada de aire africano llegará acompañada además de calima débil, principalmente visible en las islas orientales, aunque de entrada no se anticipan concentraciones elevadas de polvo en superficie. Dada la duración prevista del fenómeno, las autoridades realizarán un seguimiento continuo por si fuera necesario modificar los niveles de activación o ampliar las recomendaciones a la población.