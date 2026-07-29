Es oficial: el aeropuerto de Tenerife Sur es el mejor de España y el tercero de Europa para viajar este verano

La isla de Tenerife puede presumir de contar con el mejor aeropuerto de España y el tercero del mundo, según un estudio elaborado por AirAdvisor, la plataforma especializada en derechos de los viajeros. El Aeropuerto de Tenerife Sur destaca por aspectos como la puntualidad, la calidad de sus instalaciones y la experiencia de los pasajeros, entre otros criterios analizados.

Este reconocimiento sitúa al aeródromo tinerfeño por delante de otros grandes aeropuertos españoles, como Adolfo Suárez Madrid-Barajas o Barcelona-El Prat. El resultado refuerza el papel del Aeropuerto de Tenerife Sur como una de las principales puertas de entrada a Canarias y como un punto estratégico para millones de pasajeros nacionales e internacionales cada año.

Pasajeros en el área de salidas del aeropuerto Tenerife / María Pisaca

Para elaborar la clasificación se han tomado datos de puntualidad de Eurocontrol correspondientes a 2025, opiniones de más de 1,1 millones de opiniones de pasajeros y otros indicadores relacionados con la experiencia de viaje. AirAdvisor coloca a España como el país con mayor representación en la parte alta del ranking, con cuatro aeropuertos entre los doce primeros puestos.

Tenerife Sur supera a grandes aeropuertos internacionales

El aeropuerto de la isla solo está por detrás de Londres-Heathrow y Dublín. Tenerife Sur obtiene una puntuación global de 14,81 puntos, lo que le permite ocupar la tercera posición del ranking europeo y situarse por delante de infraestructuras de referencia mundial como Los Ángeles, Roma-Fiumicino, Ámsterdam-Schiphol o Atenas.

La clasificación queda encabezada por:

Londres-Heathrow: 16,94 puntos. Dublín: 16,74 puntos. Tenerife Sur: 14,81 puntos. Palma de Mallorca: 14,63 puntos. Los Ángeles: 13,79 puntos.

España es además el único país analizado que consigue colocar dos aeropuertos entre los cinco primeros y cuatro entre los doce mejores.

Además de Tenerife Sur y Palma, también aparecen:

Barcelona-El Prat en el puesto 11

en el puesto 11 Madrid-Barajas en la posición 12

Esto demuestra que AENA gestiona muy bien sus instalaciones.

Mapa aeropuertos españoles Ranking AirAdvisor / El Día / AirAdvisor

La puntualidad, el aspecto que más peso tiene

El informe de AirAdvisor explica que la puntualidad representa el 40% de la puntuación total, el mismo peso que las valoraciones realizadas por los propios pasajeros.

En este apartado, Tenerife Sur registró un 75% de salidas puntuales durante 2025, un dato que le permitió mantenerse entre los aeropuertos europeos mejor valorados para viajar.

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El resto de la nota final se completa con otros factores como:

Las opiniones publicadas por los usuarios.

El coste del traslado entre el aeropuerto y la ciudad.

La distancia hasta el centro urbano.

La experiencia comercial dentro de la terminal.

La clasificación internacional otorgada por Skytrax.

Según la metodología utilizada por AirAdvisor, la combinación de todos estos elementos permite ofrecer una visión más completa de la experiencia que encuentra el pasajero desde que aterriza hasta que abandona el aeropuerto.

España domina el ranking europeo

El estudio pone de manifiesto el buen comportamiento de la red aeroportuaria española. Mientras Tenerife Sur lidera la clasificación nacional, Palma de Mallorca se queda apenas unas décimas por detrás con 14,63 puntos, ocupando el cuarto puesto del ranking.

Redacción

En el caso de Barcelona-El Prat, la buena valoración de los pasajeros compensa una puntuación algo más discreta en puntualidad, mientras que Madrid-Barajas, pese a contar con cuatro estrellas Skytrax, pierde posiciones por el peso que tiene el cumplimiento de los horarios en la clasificación final.

Con estos resultados, Tenerife Sur refuerza su posición como uno de los grandes puntos de entrada turística de Europa y se convierte, según este estudio, en el aeropuerto español que ofrece la mejor experiencia para quienes tienen previsto viajar durante las vacaciones de verano.