Las obras del paseo marítimo de Costa de Rojas se amplían hasta 2028

El Cabildo de Tenerife aprobó la ampliación del plazo y de la financiación prevista para ejecutar las obras de mejora del paseo marítimo de Costa de Rojas, en El Sauzal. La intervención podrá desarrollarse hasta el 2 de agosto de 2028 y contará con una aportación insular superior a los 602.000 euros.

El Consejo de Gobierno acordó este miércoles modificar el convenio interadministrativo suscrito entre la Corporación y el Ayuntamiento de El Sauzal para adaptar sus condiciones a las necesidades surgidas durante la ejecución del proyecto.

Circunstancias que obligan a la revisión

La actuación se inició hace varios años, pero ha atravesado diferentes circunstancias que han obligado a revisar tanto el calendario como el presupuesto inicialmente establecido. La actualización del acuerdo permitirá completar los trabajos pendientes y garantizar la recuperación de uno de los paseos costeros más representativos del municipio y del norte de Tenerife.

El proyecto contempla el acondicionamiento y la mejora del paseo marítimo, además de actuaciones destinadas a facilitar su comunicación con las zonas de baño próximas. El propósito es recuperar este espacio para el uso cotidiano de la ciudadanía, mejorar su seguridad y hacerlo más accesible.

La financiación, asumida íntegramente por el Cabildo, superará los 602.000 euros tras la modificación aprobada. La Corporación considera que la ampliación resulta necesaria para finalizar una intervención que contribuirá a ordenar el entorno, mejorar sus servicios y poner en valor el paisaje litoral.

Estrategia de recuperación y modernización

Costa de Rojas constituye uno de los enclaves costeros más conocidos de El Sauzal. La mejora del paseo permitirá reforzar la conexión entre los recorridos peatonales y los espacios de baño, favoreciendo un uso más cómodo del litoral por parte de los residentes.

El Cabildo enmarca esta actuación en su estrategia de recuperación y modernización de las costas de Tenerife. La política insular no se limita a los grandes núcleos turísticos, sino que también contempla intervenciones en municipios y enclaves que mantienen un uso principalmente local.

La intención es que las mejoras realizadas en el litoral beneficien en primer lugar a la población residente, aunque también puedan contribuir a enriquecer la experiencia de quienes visitan la isla.

Concepción integral de Tenerife como destino

La Corporación defiende una concepción integral de Tenerife como destino, en la que los espacios costeros, sus accesos y sus servicios forman parte de la oferta insular con independencia del carácter turístico de cada municipio.

Con la ampliación del convenio, el Cabildo y el Ayuntamiento dispondrán de más tiempo y recursos para concluir el proyecto. La actuación permitirá recuperar un paseo emblemático, mejorar el acceso a las zonas de baño y devolver a la ciudadanía un espacio adaptado para el disfrute del litoral.