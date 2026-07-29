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Multas de hasta 3.005 euros por tener el coche parado en una plaza de garaje: la DGT avisa a los conductores tinerfeños

Tráfico recuerda a los propietarios las obligaciones que conlleva tener un vehículo

Las autoridades pueden multar por tener el coche parado en el garaje

Las autoridades pueden multar por tener el coche parado en el garaje

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Helena Ros

Helena Ros

Muchos conductores consideran que los agentes de tráfico solo interponen sanciones cuando el vehículo se encuentra circulando por una vía. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) también interpone sanciones a los conductores que tengan un vehículo inmovilizado en una plaza de garaje.

Hay quienes creen que si un automóvil permanece estacionado durante un largo periodo de tiempo queda exento de cumplir determinados requisitos u obligaciones, pero la normativa deja claro de que eso no es así e interpone elevadas sanciones.

El seguro sigue siendo obligatorio aunque no se mueva

La Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor establece que cualquier vehículo dado de alta debe contar con un seguro obligatorio en vigor.

Esto significa que un coche aparcado en una plaza privada, un garaje comunitario o cualquier otro espacio cerrado también debe estar asegurado si continúa registrado y puede volver a circular.

Graves sanciones para los propietarios

No cumplir con esta obligación puede tener consecuencias económicas importantes. Las sanciones por circular o mantener un vehículo sin seguro pueden oscilar entre 601 y 3.005 euros, dependiendo de diferentes factores.

Además de la multa económica, las autoridades pueden adoptar otras medidas como la inmovilización del vehículo o su traslado a un depósito, corriendo los gastos a cargo del propietario.

Multa por tener el coche parado en el garaje: lo que exige la ley en España

Los propietarios reciben sanciones por tener el coche parado en el garaje / Neomotor

Solo hay una solución

Si un conductor sabe que no va a utilizar su vehículo durante un largo periodo de tiempo, la solución legal y que evita multas es solicitar la baja temporal o definitiva en el Registro de Vehículos. Mientras el coche permanezca dado de alta, aunque esté meses sin moverse de una plaza de garaje, seguirá teniendo que cumplir con las obligaciones establecidas en la ley.

Noticias relacionadas y más

La DGT insiste en que dejar de utilizar un vehículo no es sinónimo de no recibir sanciones económicas, ya que estás van más allá de las que puedan recibir los conductores al volante. Los conductores deben cumplir con la normativa establecida para garantizar la seguridad vial, al igual que los propietarios también deben cumplir con las obligaciones que requiere un vehículo.

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