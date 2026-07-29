Llamamiento urgente a los donantes de sangre 0 negativo en Tenerife ante la bajada de reservas

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha realizado un llamamiento urgente a las personas con grupo sanguíneo 0 negativo para que acudan a donar sangre, ante la necesidad de reforzar las reservas de este tipo, considerado esencial para atender situaciones de emergencia.

En Tenerife, las personas que pertenezcan a este grupo sanguíneo pueden donar en los puntos fijos de Santa Cruz de Tenerife y San Isidro, así como en los hospitales universitarios y otros centros habilitados en la Isla. No obstante, el llamamiento se extiende a todo el archipiélago, donde el SCS mantiene operativa su red de puntos de extracción y campañas itinerantes para facilitar las donaciones.

El grupo sanguíneo 0 negativo es conocido como donante universal de glóbulos rojos, ya que puede transfundirse a pacientes de cualquier grupo sanguíneo cuando no es posible determinar con rapidez su compatibilidad. Por este motivo resulta imprescindible en accidentes graves, hemorragias masivas, intervenciones quirúrgicas urgentes o complicaciones obstétricas.

Desde Hemodonación y Hemoterapia recuerdan que las personas con este grupo sanguíneo deberían donar de forma periódica, al menos dos veces al año, para garantizar que los hospitales dispongan de reservas suficientes cuando se producen este tipo de situaciones críticas.

Dónde donar en Tenerife

En la isla se puede donar en el punto fijo de Santa Cruz de Tenerife, situado en la calle Méndez Núñez, de lunes a viernes entre las 9:15 y las 20:15 horas, excepto festivos.

También permanece operativo el punto fijo del Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, abierto de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 14:15 a 19:30 horas. Este centro dispone además de una plaza de aparcamiento reservada para donantes.

A estos se suman los puntos de donación de la red hospitalaria. En el Hospital Universitario de Canarias se puede donar sin cita previa de domingo a viernes y festivos de 8:30 a 21:30 horas, además de los sábados en horario de mañana y tarde, de 8:30 a 14:30 horas y de 15:30 a 20:00 horas. El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria también atiende sin cita previa de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, excepto festivos.

Asimismo, es posible donar en Hospiten Bellevue, en el Puerto de la Cruz, con cita previa en el teléfono 922 385 235 (opción 1), de lunes a viernes de 11:00 a 14:30 horas (excepto festivos). Y en el Hospital San Juan de Dios, en Santa Cruz de Tenerife, de lunes a viernes de 10:30 a 12:30 horas, excepto festivos.

Red de donación en el resto de Canarias

Además de los puntos habilitados en Tenerife, el Servicio Canario de la Salud mantiene operativa una red de centros de donación en el resto del archipiélago.

En Gran Canaria, se puede donar en la sede de Hemodonación y Hemoterapia de la calle Alfonso XIII, en Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes de 9:15 a 20:30 horas. También permanece operativo el punto fijo de Santa Lucía de Tirajana, ubicado en el anexo del Centro de Salud de Vecindario, así como los hospitales Insular, Materno Infantil y Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde también se realizan extracciones de sangre. Además, Hospiten Roca San Agustín ofrece este servicio los viernes mediante cita previa.

En Fuerteventura, el punto fijo del Hospital General de Fuerteventura permanece abierto de lunes a viernes, de 11:00 a 13:30 horas, recomendándose solicitar cita previa.

En Lanzarote, las donaciones se realizan en el punto fijo del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, de lunes a viernes entre las 8:30 y las 13:00 horas.

En La Palma, el Hospital Universitario General de La Palma dispone de un punto fijo que permanece abierto de lunes a jueves de 10:00 a 20:00 horas, los viernes de 10:00 a 15:00, los sábados de 10:00 a 17:00 y los domingos de 13:00 a 20:00 horas.

En La Gomera, las personas interesadas pueden donar en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, de lunes a miércoles entre las 11:00 y las 13:00 horas, y los jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas.

Por último, en El Hierro las donaciones se realizan en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, los lunes de 10:00 a 12:30 horas, con cita previa o información disponible en el teléfono habilitado por el Servicio Canario de la Salud.

Requisitos para donar sangre

Para donar sangre es necesario tener entre 18 y 65 años —hasta los 60 si se trata de la primera donación—, pesar más de 50 kilos, gozar de un buen estado de salud y no estar embarazada.

Las personas que tengan dudas sobre el proceso o quieran obtener más información pueden consultar el teléfono gratuito de atención al donante o la página web de la campaña de donación del Servicio Canario de la Salud.