La Laguna comienza el montaje de las luces de Navidad en pleno verano

Mientras La Laguna atraviesa todavía los meses centrales del verano, la Navidad ya comienza a abrirse paso por sus calles. El Ayuntamiento ha iniciado los trabajos preparatorios para instalar los más de 3.500 motivos que formarán parte de la iluminación navideña de 2026, uno de los despliegues decorativos más espectaculares y visitados de Tenerife.

Los primeros operarios trabajan ya en puntos del centro como Heraclio Sánchez, Juan de Vera, El Juego, San Juan, Nava y Grimón y La Piterita. Por ahora, las actuaciones se concentran en la preparación de la infraestructura que permitirá colocar posteriormente arcos, guirnaldas y otros elementos luminosos.

Extensión progresiva por pueblos y barrios

El montaje se extenderá de manera progresiva durante los próximos meses por el casco histórico, los pueblos y los barrios. La amplitud del municipio y la complejidad técnica de una campaña con miles de elementos obligan a comenzar los preparativos con varios meses de antelación.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, explica que un despliegue de estas dimensiones exige planificación, coordinación de equipos y tiempo suficiente para realizar las comprobaciones antes del encendido oficial.

La elección del verano tampoco es casual. La menor intensidad del tráfico en algunas de las principales calles y avenidas facilita el movimiento de los vehículos con plataformas elevadoras y reduce las molestias sobre la movilidad, el comercio y la actividad cotidiana.

Uno de los principales reclamos de la ciudad

La iluminación navideña se ha convertido en uno de los principales reclamos de La Laguna durante los últimos meses del año. Miles de residentes y visitantes recorren el centro histórico para contemplar los montajes luminosos, realizar sus compras o disfrutar de la oferta de restauración y de la programación cultural. El tradicional arco de la calle Obispo Rey Redondo y las instalaciones de la plaza del Adelantado volvieron a figurar entre los espacios más reconocibles de la campaña de 2025.

El Ayuntamiento pretende que ese atractivo no quede concentrado únicamente en el centro. La programación volverá a extenderse por diferentes zonas del municipio con el objetivo de repartir la actividad y adaptar la decoración a la identidad de cada núcleo.

“Queremos que la Navidad vuelva a ser un elemento de encuentro para vecinos y visitantes, pero también un impulso para nuestro comercio, la hostelería y la actividad económica”, señala Hernández.

Nuevas propuestas y elementos de años anteriores

La campaña de 2026 incorporará nuevas propuestas decorativas, aunque también reutilizará y adaptará elementos de años anteriores. Toda la ornamentación empleará tecnología LED de bajo consumo para reducir el gasto energético y aprovechar de manera más eficiente los recursos disponibles.

Los detalles de las novedades se conocerán a medida que avance la instalación. El Ayuntamiento sí adelanta que el suministro de los motivos, el montaje, el mantenimiento y el posterior desmontaje corresponderán a la empresa adjudicataria del servicio dentro de las condiciones previstas en el contrato. Por esta razón, los trabajos no supondrán un coste adicional para las arcas municipales.

Imagen del encendido de Navidad de 2025 en La Laguna / María Pisaca

La anticipación busca evitar contratiempos en una campaña que requiere colocar miles de piezas, revisar conexiones y garantizar la seguridad de toda la instalación antes de su puesta en funcionamiento.

“Adelantar estos trabajos es una decisión basada en la planificación y la eficiencia”, defiende el concejal, quien asegura que el propósito es ofrecer una iluminación sostenible y acorde con las expectativas generadas cada año.

Aún faltan varios meses para que las calles se enciendan y La Laguna vuelva a convertirse en uno de los grandes escenarios de la Navidad tinerfeña. Sin embargo, bajo el sol del verano, el complejo montaje que hará posible ese espectáculo ya está en marcha.