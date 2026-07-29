Los Juegos Cabildo se renuevan para su 40.ª edición

Los Juegos Cabildo afrontan su 40.ª edición con novedades destinadas a modernizar uno de los principales programas de promoción del deporte base en Tenerife. El Consejo de Gobierno insular adjudicó este miércoles por cerca de 500.000 euros el servicio de dinamización de esta iniciativa, con un plazo de ejecución de doce meses.

El programa moviliza cada temporada a miles de niños y jóvenes de entre 6 y 17 años en distintos puntos de la isla. Su actividad se desarrolla principalmente en el ámbito escolar y académico, de forma paralela a las competiciones federadas, y facilita el primer contacto de numerosos participantes con la práctica deportiva organizada.

La Corporación insular considera los Juegos Cabildo una de las principales herramientas de su política para fomentar los hábitos saludables, la actividad física y la iniciación al deporte desde edades tempranas. A lo largo de sus cuatro décadas de historia, el proyecto se ha consolidado como una de las referencias del deporte base tinerfeño.

Condiciones más allá de la competición

El nuevo contrato no se limitará a garantizar la organización de las competiciones, los encuentros y las actividades. El Cabildo ha incorporado diferentes condiciones para adaptar el servicio a las nuevas demandas ambientales, sociales y tecnológicas.

Una de las principales novedades será el uso de materiales sostenibles. Las camisetas y equipaciones distribuidas dentro del programa deberán fabricarse con poliéster completamente reciclado, con el propósito de reducir el impacto ambiental asociado a la celebración de las pruebas deportivas.

Un momento de la competición de Tenis de Mesa / E.D.

El contrato también refuerza la vertiente social de la iniciativa. Todo el personal vinculado a los Juegos Cabildo deberá recibir formación específica en igualdad de género y atención a la diversidad. La intención es mejorar la capacidad de los equipos para atender a los participantes y garantizar un entorno deportivo inclusivo y respetuoso.

Digitalizar para una comunicación más directa

La tercera línea de renovación estará relacionada con la digitalización. El programa incorporará aplicaciones móviles y otros canales que permitirán mantener una comunicación más directa con las familias y los usuarios.

Estas herramientas ofrecerán información actualizada sobre los horarios, los resultados, las clasificaciones y cualquier cambio que pueda producirse durante el desarrollo de las actividades. El objetivo es facilitar el seguimiento de las competiciones y reducir las dificultades de comunicación que pueden surgir en un programa desplegado por toda la isla.

Con estas medidas, el Cabildo pretende que la 40.ª edición combine la trayectoria histórica de los Juegos con una gestión más sostenible, inclusiva y accesible. La iniciativa mantendrá su función original de acercar el deporte a la población infantil y juvenil, pero incorporará nuevos recursos para responder a las necesidades de los participantes y sus familias.

Los Juegos Cabildo batieron el récord de participación en la pasada edición con 12.300 niños y niñas que compitieron en 29 disciplinas deportivas.