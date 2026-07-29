Los hoteles se convertirán en refugios climáticos durante las olas de calor

Los hoteles de las islas occidentales podrán convertirse en refugios temporales para proteger a la población durante las olas de calor. Ashotel ha comenzado a coordinar una red de establecimientos alojativos que pondrán parte de sus instalaciones a disposición de cualquier persona que necesite resguardarse de las temperaturas extremas.

El proyecto, denominado Ashotel Refugio Climático, abarcará Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro y pretende aprovechar la distribución territorial y las infraestructuras del sector turístico para reforzar la capacidad de respuesta de los municipios frente al cambio climático.

La patronal ha trasladado ya la iniciativa a la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. La intención es estudiar su posible incorporación a una red pública más amplia de refugios climáticos, mediante un modelo de colaboración entre las administraciones y las empresas privadas.

La propuesta surgió de Canarian Hospitality, compañía que gestiona en Tenerife los hoteles Mynd Adeje y Sholeo Lodges Los Gigantes, a raíz de su preocupación por los efectos de los episodios de calor sobre trabajadores, proveedores y población vulnerable.

Establecimientos de cuatro municipios

En la fase inicial participarán también establecimientos de GF Hoteles, Macaronesian Hotels & Resorts y el hotel Tigaiga. Los primeros espacios se distribuirán por Adeje, Arona, Guía de Isora y Puerto de la Cruz, aunque el propósito es incorporar progresivamente alojamientos de las cuatro islas integradas en Ashotel.

Los hoteles adheridos deberán disponer de una zona interior climatizada y accesible, ofrecer agua potable gratuita, colocar la señalización oficial del proyecto y designar a una persona responsable. El personal implicado recibirá además formación específica para aplicar el protocolo durante las emergencias.

La iniciativa incorpora también una condición ambiental: los establecimientos deberán haber calculado su huella de carbono o acreditar que se encuentran en proceso de hacerlo.

Un mecanismo activado por las alertas

El mecanismo se activará cuando la Agencia Estatal de Meteorología emita una alerta por altas temperaturas. Ashotel comunicará entonces el aviso a los hoteles participantes, que habilitarán las zonas previstas mientras permanezca vigente el episodio de calor y difundirán su disponibilidad para que la ciudadanía pueda utilizarlas.

Aunque existirán unos requisitos mínimos, la patronal anima a los establecimientos a ofrecer prestaciones adicionales. Entre ellas figuran zonas de sombra, espacios verdes cercanos, aseos, accesibilidad universal, equipos cardioprotegidos o la posibilidad de entrar con mascotas.

Distintivo con mapa digital incluido

Los hoteles que superen el proceso de verificación recibirán un distintivo oficial, aparecerán en un mapa digital y contarán con formación y asesoramiento permanente. La red permitirá identificar con facilidad los establecimientos disponibles cuando se produzcan episodios de temperaturas anormalmente elevadas.

El gerente de Ashotel, Juan Pablo González, sostiene que los complejos alojativos forman parte de la vida de las ciudades y municipios y pueden prestar un servicio útil en situaciones extraordinarias. La patronal defiende que la iniciativa demuestra que el turismo puede aportar infraestructuras y soluciones ante los efectos del calentamiento global.

El proyecto no pretende sustituir los recursos públicos de emergencia, sino complementarlos mediante espacios privados preparados para recibir temporalmente a personas vulnerables, trabajadores expuestos al calor o ciudadanos que no dispongan de climatización adecuada en sus hogares.

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Con esta red, el sector hotelero amplía su papel más allá de la actividad turística y pone parte de sus instalaciones al servicio de la comunidad. El reto será ahora extender el número de establecimientos, coordinar los protocolos con las administraciones y garantizar que la población conozca dónde acudir cuando se active una alerta.