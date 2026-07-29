Donan dos "cunas de abrazos" a los dos hospitales públicos de Tenerife para humanizar la atención al duelo perinatal
Los dispositivos, donados por una familia junto a la Asociación El Legado de Oliver, permitirán que los padres dispongan de más tiempo para despedirse de sus bebés en un entorno íntimo y respetuoso.
Los dos hospitales públicos de Tenerife han incorporado dos "cunas de abrazos", unos dispositivos destinados a humanizar la atención a las familias que atraviesan un duelo gestacional o perinatal. La donación permitirá reforzar la asistencia que ya prestan tanto el Hospital Universitario de Canarias (HUC) como el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, facilitando que los padres y madres puedan despedirse de sus hijos con mayor tranquilidad y el tiempo que necesiten.
Las cunas han sido donadas gracias a la iniciativa de Eliseba y Luca, una familia que decidió transformar la pérdida de su hijo Romeo en un proyecto solidario. A través de una campaña de recaudación de fondos, en la que colaboraron numerosas personas y la Asociación El Legado de Oliver, lograron financiar un dispositivo para cada uno de los hospitales públicos de la Isla.
Estos equipos incorporan un sistema de conservación que permite mantener al bebé en condiciones adecuadas tras su fallecimiento, favoreciendo que las familias permanezcan junto a él durante más tiempo en un ambiente íntimo. El objetivo es facilitar una despedida más serena y respetuosa, adaptada a las necesidades emocionales de cada familia.
La Consejería de Sanidad destaca que la incorporación de estas dos cunas supone un paso más en la mejora de la atención al duelo gestacional y perinatal en Tenerife, reforzando el compromiso de ambos centros con una asistencia integral que combine la atención clínica con el acompañamiento emocional.
Protocolos específicos de atención
Tanto el Hospital Universitario de Canarias como el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria cuentan con protocolos específicos para acompañar a las familias que sufren la pérdida de un bebé, además de ofrecer apoyo a los profesionales que intervienen en estos procesos.
En el HUC, el Grupo de Trabajo de Duelo Perinatal y Gestacional ha impulsado diversas medidas en los últimos años, entre ellas la actualización de los protocolos asistenciales, la creación de una habitación de despedida, la entrega de cajas de recuerdos y la elaboración de material informativo, incluido un cuento para ayudar a los hermanos menores a comprender el duelo.
El hospital también desarrolla acciones de formación para profesionales sanitarios, grupos de apoyo emocional y proyectos en colaboración con AFES Salud Mental, que confecciona mantas de arrullo para las familias. Asimismo, trabaja junto a las asociaciones COMETA y APREMATE en la creación de un futuro Espacio del Recuerdo.
Por su parte, el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria dispone de protocolos específicos para los casos de fallecimiento neonatal, ofreciendo a las familias un espacio privado donde despedirse acompañadas por sus seres queridos. Además, entrega una caja de recuerdos con objetos del bebé e información sobre el proceso de duelo, complementando la atención con apoyo psicológico y seguimiento posterior desde Atención Primaria.
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