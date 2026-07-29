Cóctel de bienvenida y jamón ibérico gratuito con la consumición: la cita gourmet en La Laguna que aúna alta charcutería, espectáculo y ambiente de terraza

El Mesón de La Laguna se prepara para vivir una de sus citas más emblemáticas del verano. Este viernes, 31 de julio, el popular establecimiento ubicado en el céntrico número 105 de la calle Herradores transformará su espacio exterior en un vibrante escenario gastronómico donde la tradición del ibérico se fusionará con el espectáculo en vivo.

La iniciativa, concebida como un gesto de agradecimiento y fidelización hacia sus clientes y amigos habituales, permitirá a los asistentes disfrutar de un plato de jamón ibérico recién cortado de forma totalmente gratuita con la simple petición de una consumición básica, ya sea una cerveza tirada al punto (caña) o una copa de vino de su seleccionada bodega.

El arte de la charcutería llevado al espectáculo

El gran atractivo de la jornada estará en el despliegue técnico del corte. La terraza de El Mesón contará con la presencia de tres cortadores profesionales capitaneados por Julio César, un nombre de referencia en el panorama gastronómico del archipiélago.

El Mesón de La Laguna junto al cortador Julio César / E. D.

Considerado uno de los mejores cortadores de jamón de Canarias, Julio César ha conquistado al público insular gracias a una propuesta singular que trasciende el manejo del cuchillo: una puesta en escena con ritmo, dinamismo y divulgación que convierte cada loncha en un auténtico show para la vista y el paladar. Junto a él, dos profesionales de su equipo velarán por ofrecer una atención fluida y sin pausas a todos los comensales durante el transcurso del evento.

Ubicación: Calle Herradores, 105 (La Laguna)

Hora de inicio: 19:30 horas

Incluye: Degustación de jamón gratis con caña/copa de vino + Cóctel de bienvenida

Coctelería de bienvenida y sorpresas en pleno centro histórico

A la oferta gastronómica se le sumará una cuidada propuesta de coctelería. Durante la velada se habilitará un estand exclusivo de la prestigiosa marca de ginebra Martin Miller's, desde el cual se ofrecerá un cóctel de bienvenida a todos los comensales que acudan a la cita a partir de las 19:30 horas.

Desde la gerencia del local avanzan además que el evento contará con varias sorpresas adicionales a lo largo de la noche, consolidando a El Mesón como uno de los dinamizadores clave del ambiente de terrazas en el casco histórico de la Ciudad de los Adelantados.