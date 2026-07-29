Del censo de muflones al control de colmenas: el Cabildo invertirá 1,6 millones de euros para proteger la biodiversidad del Teide

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha dado luz verde este miércoles a un ambicioso paquete de 29 medidas estratégicas orientadas a la conservación, estudio y restauración ambiental del Parque Nacional del Teide. La iniciativa contará con un presupuesto asignado de 1,6 millones de euros y un periodo de ejecución previsto de 29 meses.

Este plan de actuación se enmarca en la nueva etapa de gestión insular iniciada a partir del año 2027, marcada por la entrada en vigor del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y la asunción completa de las competencias del Parque Nacional por parte del Cabildo, transferidas desde el Gobierno de Canarias.

Principales líneas de actuación y control medioambiental

Entre el abanico de las 29 acciones aprobadas, destacan intervenciones directas sobre la fauna silvestre, la flora autóctona y los usos tradicionales de la cumbre tinerfeña:

Control de especies y fauna: Realización de censos actualizados de poblaciones de muflones y conejos , así como tareas específicas de seguimiento sobre el estado de conservación del cuervo canario .

Realización de censos actualizados de poblaciones de , así como tareas específicas de seguimiento sobre el estado de conservación del . Protección de la flora y viveros: Proyectos focalizados en la conservación y regeneración del retamar y trabajos de modernización y mejora en el vivero de El Portillo .

Proyectos focalizados en la conservación y regeneración del y trabajos de modernización y mejora en el . Reordenación de la apicultura: Reducción progresiva del aprovechamiento apícola en el espacio protegido, pasando de las 2.700 colmenas actuales a un tope de 2.000 colmenas en los próximos cuatro años para minimizar el impacto sobre los polinizadores silvestres.

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(Habrá ampliación)