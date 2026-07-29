Del censo de muflones al control de colmenas: el Cabildo invertirá 1,6 millones de euros para proteger la biodiversidad del Teide
La Corporación fija un horizonte de ejecución de 29 meses para desplegar un amplio abanico de acciones en el ecosistema de la alta montaña
El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha dado luz verde este miércoles a un ambicioso paquete de 29 medidas estratégicas orientadas a la conservación, estudio y restauración ambiental del Parque Nacional del Teide. La iniciativa contará con un presupuesto asignado de 1,6 millones de euros y un periodo de ejecución previsto de 29 meses.
Este plan de actuación se enmarca en la nueva etapa de gestión insular iniciada a partir del año 2027, marcada por la entrada en vigor del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y la asunción completa de las competencias del Parque Nacional por parte del Cabildo, transferidas desde el Gobierno de Canarias.
Principales líneas de actuación y control medioambiental
Entre el abanico de las 29 acciones aprobadas, destacan intervenciones directas sobre la fauna silvestre, la flora autóctona y los usos tradicionales de la cumbre tinerfeña:
- Control de especies y fauna: Realización de censos actualizados de poblaciones de muflones y conejos, así como tareas específicas de seguimiento sobre el estado de conservación del cuervo canario.
- Protección de la flora y viveros: Proyectos focalizados en la conservación y regeneración del retamar y trabajos de modernización y mejora en el vivero de El Portillo.
- Reordenación de la apicultura: Reducción progresiva del aprovechamiento apícola en el espacio protegido, pasando de las 2.700 colmenas actuales a un tope de 2.000 colmenas en los próximos cuatro años para minimizar el impacto sobre los polinizadores silvestres.
(Habrá ampliación)
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