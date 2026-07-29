La cadena Hilton desembarca en Canarias con dos complejos renovados en Tenerife

La cadena estadounidense Hilton Grand Vacations ha estrenado oficialmente su marca en Canarias con la reapertura de Royal Sunset Beach Club y Sunset Harbour Club, dos complejos de apartamentos turísticos situados en Costa Adeje, en concreto e nFañabé y Torviscas, que han sido renovados y modernizados tras haber formado parte de Diamond Resorts.

La compañía estadounidense celebró este miércoles una ceremonia de inauguración y corte de cinta para presentar la nueva etapa de ambos establecimientos, que comienzan a operar con las denominaciones Sunset Harbour Club y Royal Sunset Beach Club.

Los dos alojamientos son los primeros activos de Hilton Grand Vacations en las Islas que incorporan plenamente la imagen de la compañía. Su transformación forma parte de una iniciativa más amplia para cambiar la marca de hasta 14 propiedades en Europa mientras el grupo refuerza su expansión internacional.

Un proceso iniciado en 2021

La operación materializa un proceso iniciado en 2021, cuando Hilton Grand Vacations adquirió Diamond Resorts en una transacción valorada en unos 1.400 millones de dólares. La compra permitió a la empresa ampliar notablemente su cartera internacional e incorporar nueve establecimientos en Canarias, seis de ellos ubicados en Tenerife.

Durante los años posteriores, los complejos continuaron operando bajo sus denominaciones anteriores mientras la compañía preparaba su renovación y su integración progresiva en las marcas de Hilton Grand Vacations.

Royal Sunset Beach Club y Sunset Harbour Club representan ahora el primer resultado visible de ese proceso en el Archipiélago. La compañía prevé culminar próximamente la renovación de otros tres establecimientos de su cartera tinerfeña.

Características de ambos establecimientos

Royal Sunset Beach Club, situado en Playa de Fañabé, dispone de 126 apartamentos, piscina exterior climatizada, gimnasio, zona de bienestar, bar junto a la piscina y diferentes servicios orientados principalmente a familias y clientes que realizan estancias prolongadas.

Sunset Harbour Club, localizado en Pueblo Torviscas, cuenta con otros 124 apartamentos, además de piscinas, restaurante, bar, gimnasio, parque infantil y solárium. Ambos se encuentran próximos al paseo marítimo y a algunas de las principales playas y zonas comerciales de Costa Adeje.

Los establecimientos mantienen el modelo de propiedad vacacional o tiempo compartido característico de Hilton Grand Vacations. Este sistema permite a sus socios acceder periódicamente a alojamientos y servicios dentro de la red de la compañía, aunque parte de los apartamentos también puede comercializarse mediante canales turísticos convencionales.

La matriz estadounidense

Hilton Grand Vacations, con sede en Orlando, Florida, se presenta como socio exclusivo de Hilton en el negocio de la propiedad vacacional. La empresa desarrolla, comercializa y gestiona complejos turísticos en diferentes destinos internacionales y asegura contar con más de 720.000 miembros en sus programas.

La ceremonia de inauguración reunió al vicepresidente ejecutivo y director de Atención al Cliente de la compañía, Derek De Salvia; al vicepresidente sénior de Operaciones de Resorts, Kevin Speidel, y a la vicepresidenta sénior para Europa, Suzana Gomercic.

Inauguración de uno de los nuevos establecimientos de Hilton en Costa Adeje / E.D.

También participaron el vicepresidente del Cabildo y consejero insular de Turismo, Lope Afonso; la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, y representantes del Ayuntamiento de Adeje.

De Salvia señaló que la apertura constituye un hito para la empresa porque supone el estreno de sus primeros complejos bajo la marca Hilton en Tenerife y abre el proceso de transformación de su cartera europea.

La visión del Cabildo de Tenerife

El Cabildo, por su parte, interpreta la operación como una muestra de la capacidad de Tenerife para atraer inversión internacional y consolidar proyectos turísticos con voluntad de permanencia. Afonso defendió que la incorporación de la compañía va más allá de un cambio de denominación y supone una apuesta por la inversión, la experiencia del cliente y la renovación de la oferta.

Melwani vinculó las reaperturas con la estrategia insular de mejorar la planta alojativa y atraer marcas internacionales capaces de elevar la calidad y la competitividad del destino.

La inauguración no supone, por tanto, la llegada desde cero de la empresa a Tenerife, dado que los establecimientos formaban parte de la cartera adquirida a Diamond Resorts. Sí representa el paso definitivo de esos activos a la estructura y la identidad comercial de Hilton Grand Vacations.

Con dos complejos ya renovados, otros tres pendientes de transformación en Tenerife y un programa de cambio de marca que alcanzará hasta 14 propiedades europeas, la compañía refuerza su apuesta por Canarias como uno de los mercados estratégicos para su crecimiento en Europa.