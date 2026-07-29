El Cabildo de Tenerife restringe el acceso a Masca, Los Carrizales y El Palmar, en Buenavista del Norte, por riesgo de incendio

El Cabildo de Tenerife implantará desde mañana, jueves 30 de julio, un sistema dinámico de control y regulación de acceso a los núcleos poblacionales de Masca, Los Carrizales y El Palmar dentro del Parque Rural de Teno durante la alerta por riesgo de incendios. La medida, firmada este miércoles por la consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, se extiende también al resto de asentamientos incluidos en este espacio protegido. Hay que recordar que el caserío de Masca sufrió un conato de incendio el pasado sábado 18 de julio que motivó esta determinación desde la institución insular.

El sistema funcionará en la carretera TF-436 entre las 09:00 y las 16:00 horas y se mantendrá activo mientras persistan las condiciones de riesgo que motivan su implantación. Esta medida se adopta tras la declaración de alerta por riesgo de incendios forestales en la Isla emitida el 29 de julio por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

El objetivo, según el documento, es "preservar la capacidad de evacuación de la población, facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y evitar que la elevada presencia de vehículos ajenos a los núcleos residentes complique la movilidad en una zona especialmente vulnerable". Justifica la decisión por las condiciones territoriales del Parque Rural de Teno, marcadas "por una red viaria limitada, la elevada afluencia turística, la existencia de núcleos poblacionales dispersos y la ausencia de itinerarios alternativos de evacuación en determinados sectores". "La presencia masiva de vehículos durante episodios de riesgo puede comprometer de forma grave la actuación de los servicios de emergencia, dificultar evacuaciones preventivas o urgentes y aumentar la exposición de la población a situaciones de peligro", explican.

Solo residentes, entre otros

Durante la vigencia de la restricción solo podrán acceder a la zona las personas residentes en los núcleos afectados, propietarios y titulares de viviendas o terrenos, trabajadores que presten servicio en administraciones públicas o servicios esenciales, vehículos de transporte público colectivo de viajeros de no más de 7,5 metros, vehículos de emergencia, mantenimiento de servicios públicos esenciales y aquellos autorizados expresamente por la autoridad competente.

En cambio, "no se permitirá el acceso a vehículos de visitantes con finalidad exclusivamente recreativa o turística, vehículos particulares no vinculados a residencia, trabajo o prestación de servicios esenciales, transporte privado de viajeros ni cualquier otro vehículo cuya circulación no resulte necesaria durante la situación de riesgo".

Los controles se establecerán, con carácter general, en tres puntos de la TF-436: el punto kilométrico 10+600, en la zona de Las Lagunetas; el punto kilométrico 6+320, en Los Pedregales, como punto de información; y el punto kilométrico 22+000, en el término municipal de Santiago del Teide.

La resolución llega después de una sesión de trabajo celebrada el 23 de julio con representantes de la Asociación de Vecinos de Masca, el Ayuntamiento de Buenavista del Norte y las áreas insulares competentes en Medio Natural, Seguridad y Movilidad. En ese encuentro se analizaron distintas alternativas operativas y se concluyó que "la regulación temporal de accesos mediante puntos de control en la TF-436 era la medida más adecuada para garantizar la seguridad y la capacidad de respuesta ante una emergencia".

La ejecución del dispositivo quedará bajo la coordinación del Centro de Coordinación Operativa Insular, CECOPIN, con la participación de Guardia Civil, policías locales, Policía Canaria, agentes de Medio Ambiente, Consorcio de Bomberos de Tenerife, Cruz Roja, Grupo de Emergencias y Salvamento, Servicio de Urgencias Canario, Titsa y las consejerías competentes del Cabildo.