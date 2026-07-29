El Cabildo de Tenerife ofrece 450 plazas de prácticas al alumnado de la Universidad de La Laguna

El Cabildo de Tenerife ofrecerá 450 plazas de prácticas externas al alumnado de la Universidad de La Laguna. El programa permitirá que estudiantes de 60 titulaciones completen su formación académica tanto en la propia Corporación como en las diferentes entidades que integran el sector público insular.

La iniciativa se desarrollará mediante el acuerdo de colaboración existente entre el Cabildo y la Universidad de La Laguna. Su finalidad es acercar al alumnado al funcionamiento real de la administración pública y facilitar que pueda aplicar los conocimientos adquiridos durante sus estudios en distintos entornos profesionales.

Organismos y empresas dependientes

Las prácticas se repartirán entre las áreas y servicios del Cabildo y organismos como el Instituto de Astrofísica de Canarias, el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, Titsa, Metropolitano de Tenerife, Turismo de Tenerife, Sinpromi, TEA Tenerife Espacio de las Artes y el Auditorio de Tenerife, además de otras entidades públicas dependientes de la Corporación.

El programa amplía el número de perfiles universitarios que podrán incorporarse al sector público insular. A las titulaciones que ya participaban en convocatorias anteriores se sumarán estudiantes de Artes y Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura.

Aula ambiental para estudiantes en el Teide / E.D.

Esta diversidad permitirá distribuir al alumnado en áreas relacionadas con la gestión administrativa, la movilidad, la energía, la cultura, el turismo, la atención social, la investigación o el desarrollo tecnológico, en función de su formación y de las necesidades de cada entidad.

Complemento de la enseñanza sin contrato laboral

Las 450 plazas se conciben como un complemento a la enseñanza universitaria y no como contratos laborales ni como una vía directa de incorporación al empleo público. El objetivo es que los estudiantes conozcan el desarrollo cotidiano de los servicios públicos, adquieran experiencia y mejoren sus competencias antes de finalizar sus estudios.

El Cabildo subraya que la colaboración con la Universidad de La Laguna permitirá reforzar la conexión entre la formación académica y la realidad profesional. También facilitará que las entidades insulares reciban alumnado procedente de un abanico más amplio de disciplinas.

Equipos de trabajo y colaboraciones

Durante su estancia, los participantes podrán integrarse en equipos de trabajo, conocer los procedimientos internos de cada organismo y colaborar en tareas vinculadas con sus respectivas titulaciones, siempre bajo la supervisión de tutores académicos y profesionales.

La oferta supone además una oportunidad para que los universitarios conozcan la variedad de funciones que desarrolla el sector público insular. Más allá de la actividad administrativa, las entidades dependientes del Cabildo trabajan en ámbitos como el transporte, la sostenibilidad, la innovación, la cultura, la inclusión social o la promoción turística.

Con esta convocatoria, la Corporación busca que la experiencia práctica se convierta en una parte relevante de la formación de los futuros titulados y consolidar la cooperación institucional con la principal universidad de la isla.