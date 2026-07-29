El Cabildo destina 12,4 millones de urgencia para reparar 29 puntos críticos de carreteras por la borrasca Therese

El Cabildo de Tenerife ha aprobado un paquete de obras de emergencia por un valor total de 12.408.797,71 euros (IGIC incluido) para reparar las infraestructuras viarias dañadas tras el paso de la borrasca Therese, que afectó a la isla entre el 18 y el 26 de marzo de 2026. La medida abarcará 29 puntos estratégicos repartidos en 17 carreteras insulares, con el objetivo primordial de restituir los estándares de seguridad y evitar que futuros episodios de lluvias intensas agraven los desperfectos existentes.

Para acelerar la ejecución de los trabajos y permitir intervenciones simultáneas en las vertientes afectadas, la inversión se ha estructurado en siete lotes de actuación. Según detalló el consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, las obras incluirán el saneo y estabilización de taludes, la reconstrucción de redes de drenaje, la reparación de firmes dañados por escorrentías y el despeje de desprendimientos.

Una gran piedra sobre la carrtera e Lomo de las Bodegas durante el paso de la borrasca Therese en marzo pasado / E.D.

Intervención prioritaria en el acceso a El Pris

Una de las obras de mayor envergadura y complejidad técnica se localizará en el municipio de Tacoronte, concretamente en el punto kilométrico 3+025 de la carretera TF-165, punto de acceso a la localidad costera de El Pris. Esta actuación contará con un presupuesto específico de 1,4 millones de euros.

Problema histórico: Durante la borrasca, la zona sufrió graves inundaciones por el desbordamiento de aguas, provocando arrastres de tierra, cortes de tráfico, daños en viviendas y bloqueos a los servicios de emergencia.

Durante la borrasca, la zona sufrió graves inundaciones por el desbordamiento de aguas, provocando arrastres de tierra, cortes de tráfico, daños en viviendas y bloqueos a los servicios de emergencia. Solución técnica: Se ejecutarán nuevos colectores, pozos de registro, bajantes escalonados, una obra de drenaje transversal y la reposición integral del firme afectado.

Se ejecutarán nuevos colectores, pozos de registro, bajantes escalonados, una obra de drenaje transversal y la reposición integral del firme afectado. Inicio de los trabajos: Está previsto que las obras arranquen durante el mes de agosto, coordinadas de forma estrecha con el Ayuntamiento de Tacoronte debido a la apertura de zanjas en una vía de reducidas dimensiones.

Desperfectos que causó la tormenta Therese a su paso por Santa Cruz de Tenerife. / t

Despliegue en las arterias clave de la isla

Además de la actuación en Tacoronte, el plan contempla intervenciones en vías neurálgicas de la red insular en municipios como La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, La Laguna, Garachico, Los Silos y El Tanque:

Autopista del Norte (TF-5): Reparación de la red de drenaje en el barranco de Tafuriaste y estabilización del talud anexo.

Reparación de la red de drenaje en el barranco de Tafuriaste y estabilización del talud anexo. Red del Macizo de Anaga: Trabajos de corrección de deslizamientos y consolidación de márgenes en las vías TF-12, TF-13, TF-134, TF-136 y TF-145 .

Trabajos de corrección de deslizamientos y consolidación de márgenes en las vías . Accesos al Teide y Norte: Obras de contención y saneo en las carreteras TF-21, TF-24, TF-42 (tramo Garachico - Los Silos) y TF-421 (Garachico - El Tanque), además de intervenciones en la TF-11, TF-217, TF-312, TF-324, TF-326 y TF-333.

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El Cabildo insular estima que hasta un 50% de la inversión realizada podrá ser subvencionada a través de las líneas de ayuda estatales fijadas para la reparación de daños derivados de catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos.