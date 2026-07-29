El Cabildo crea una red insular con 71 puntos de recarga en Tenerife para vehículos eléctricos

El Cabildo de Tenerife avanza en la creación de una red insular de movilidad eléctrica integrada por 71 puntos de recarga y con capacidad para atender de forma simultánea a 143 vehículos. El Consejo de Gobierno aprobó este miércoles la memoria económica y el reglamento que regulará el funcionamiento de un servicio concebido para facilitar el uso del vehículo eléctrico y reducir las emisiones del transporte.

De las 71 instalaciones, 37 han sido ejecutadas directamente por la Corporación insular y otras 34 se han incorporado mediante la adhesión voluntaria de distintos ayuntamientos. La red se extenderá por el área metropolitana, los municipios del norte y del sur, zonas turísticas y núcleos rurales como Vilaflor de Chasna y El Tanque.

Los cargadores tendrán diferentes potencias para adaptarse a las necesidades de los usuarios. La infraestructura incluye 45 equipos de 22 kilovatios, doce estaciones de 44, ocho cargadores de 50, cuatro instalaciones de alta potencia de 126 y otras dos de 150 kilovatios.

Criterios de distribución geográfica

La distribución se ha diseñado atendiendo a criterios como la disponibilidad de suministro eléctrico, la seguridad vial, la accesibilidad, la proximidad a lugares de interés y la visibilidad de las instalaciones. El objetivo es que la disponibilidad de puntos no quede limitada a los principales núcleos urbanos.

El reglamento aprobado inicialmente se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerá durante 30 días en exposición pública. Después deberá ser examinado por la comisión plenaria correspondiente antes de su aprobación definitiva por el pleno del Cabildo, previsiblemente entre finales de septiembre y octubre.

La normativa establecerá los derechos y obligaciones de los conductores. Los usuarios deberán retirar sus vehículos una vez finalizada la carga, respetar los tiempos máximos y emplear las plazas exclusivamente para recargar automóviles eléctricos. Con estas condiciones se pretende favorecer la rotación y evitar que los espacios queden ocupados de manera innecesaria.

Utilización "con garantías" de vehículo eléctrico

También se reconocerá el derecho a recibir información sobre el funcionamiento del servicio, utilizar instalaciones en condiciones adecuadas y presentar sugerencias o reclamaciones.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, defiende que la red permitirá que residentes y visitantes puedan utilizar vehículos eléctricos “con garantías” y acercará la transición energética a barrios, municipios y áreas turísticas.

La explotación se realizará mediante una concesión administrativa en régimen de libre concurrencia. La empresa adjudicataria asumirá el riesgo operacional y se encargará de gestionar el servicio. El estudio de viabilidad concluye que este modelo puede funcionar sin aportaciones públicas adicionales.

rLa implantación de la red ha recibido financiación del programa europeo Next Generation EU, a través de iniciativas relacionadas con los planes de sostenibilidad turística y las ayudas del programa MOVES.

Con esta actuación, el Cabildo busca cubrir una de las principales necesidades para extender la movilidad eléctrica: disponer de una infraestructura pública suficiente, regulada y distribuida por toda la isla.