La Aemet prevé calor en Tenerife este miércoles: máximas de 32 grados en medianías

Tenerife tendrá este miércoles un aumento de las temperaturas, con valores que podrán alcanzar los 30 grados en varias zonas de la Isla y llegar localmente a 32 grados en medianías, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La jornada comenzará con cielos nubosos en el norte por debajo de los 700-900 metros, aunque la nubosidad irá dando paso a amplios claros por la tarde. En el resto de la Isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se moverán entre los 24 grados de mínima y los 30 de máxima.

Más calor en medianías del este, sur y oeste

El ascenso térmico será más acusado en medianías y zonas altas. La Aemet prevé una subida que podrá ser notable en las máximas de las medianías orientadas al este, sur y oeste de Tenerife.

En estas vertientes se podrán alcanzar los 30 grados, especialmente en medianías, donde localmente podrían registrarse 32 grados. En el norte, la nubosidad de primeras horas puede contener algo las temperaturas durante la mañana, aunque por la tarde se abrirán amplios claros.

La previsión apunta a una jornada de ambiente más cálido que en días anteriores, sobre todo en zonas alejadas de la influencia directa del alisio.

Viento del nordeste con rachas fuertes

El viento soplará moderado del nordeste en Tenerife, aunque podrá ser ocasionalmente fuerte en la franja costera del sudeste y en el extremo noroeste.

La Aemet señala que las rachas más intensas podrían darse durante la segunda mitad del día, cuando no se descarta alguna racha ocasional muy fuerte en estas zonas expuestas.

En cotas altas del Teide, el viento será moderado del sudoeste, aunque tenderá a amainar.

Gran Canaria podrá superar los 34 grados

En el conjunto de Canarias, el miércoles estará marcado por una subida de temperaturas en las vertientes sur y oeste de las islas montañosas. El ascenso podrá ser notable en medianías y zonas altas, donde se alcanzarán o superarán localmente los 30 grados.

Gran Canaria será una de las islas más expuestas al calor. La previsión indica cielos nubosos en el norte por debajo de los 600-700 metros, con apertura de claros en horas centrales, y cielos poco nubosos o despejados en el resto.

Las temperaturas subirán en las vertientes sur y oeste, donde se alcanzarán o superarán los 30 grados. En medianías de esas vertientes y en la cuenca de Tejeda podrán alcanzarse los 34 grados.

Lanzarote y Fuerteventura, con viento y calor en el interior

En Lanzarote, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con una máxima prevista de 28 grados en Arrecife. El viento será moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en zonas de interior y en la vertiente sur.

En Fuerteventura, también se esperan cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos durante las primeras y últimas horas. Las máximas subirán en zonas del interior y sur, donde es probable alcanzar o superar localmente los 30 grados, especialmente en el sudeste. El viento podrá soplar fuerte en costas del oeste y en el sur de la península de Jandía.

La Gomera, La Palma y El Hierro, con ascenso térmico

En La Gomera, el norte amanecerá nuboso por debajo de los 800-900 metros, con claros por la tarde. Las temperaturas subirán en las vertientes sur y oeste, con un ascenso que podrá ser notable en medianías y zonas altas, donde podrían alcanzarse los 30 grados. El viento será moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en las vertientes este y noroeste.

En La Palma, se esperan cielos nubosos en el norte y este por debajo de los 900-1.000 metros, con apertura de amplios claros por la tarde. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas subirán en las vertientes sur y oeste, especialmente en medianías del oeste y zonas altas, donde podrán alcanzarse los 30 grados.

En El Hierro, la jornada será poco nubosa o despejada, con intervalos en el norte a primeras y últimas horas. Las temperaturas subirán en las vertientes sureste y oeste, con posibilidad de alcanzar los 30 grados en medianías y zonas altas.

Estado del mar en Canarias

En aguas de Canarias, la Aemet prevé viento del noreste de fuerza 3 a 5, con marejadilla o marejada, localmente fuerte marejada.

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La jornada deja un escenario de calor en aumento en Tenerife y en buena parte del Archipiélago, con especial atención a las medianías, las zonas altas y las áreas expuestas al viento del nordeste.