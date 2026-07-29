Adeje moviliza ayuda para las víctimas de Venezuela con una aportación de 25.000 euros y una cuenta solidaria
El Ayuntamiento busca mantener el apoyo a la población afectada más allá de la emergencia e impulsa una campaña de sensibilización y futuras acciones benéficas
El Ayuntamiento de Adeje ha puesto en marcha un plan de apoyo a las personas afectadas por los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio, que incluye una primera aportación extraordinaria de 25.000 euros y la apertura de una cuenta solidaria para canalizar las donaciones de la ciudadanía y las entidades del municipio.
La medida fue aprobada por el Pleno municipal y pretende garantizar una respuesta sostenida una vez superada la fase inicial de la emergencia. Los fondos municipales se destinarán a organizaciones humanitarias de reconocido prestigio que ya trabajan sobre el terreno, mientras que las aportaciones ciudadanas se centralizarán en una cuenta habilitada por el Consistorio.
El alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, destacó que la solidaridad "no tiene fecha de caducidad" y recordó los estrechos vínculos históricos y familiares que unen a Adeje con Venezuela. Para coordinar la respuesta, el Ayuntamiento ha mantenido un encuentro con representantes de la Unión Canario Venezolana, CEST, FAST, el Club Rotario de Adeje y la Asociación de Empresarios de Adeje.
Además, el Consistorio trabaja en la organización de un evento solidario y en una campaña de sensibilización que se difundirá a través de Radio Sur Adeje, la web municipal, las redes sociales y distintos soportes publicitarios. El Pleno también acordó instar al Gobierno de España, al Gobierno de Canarias y a la Unión Europea a reforzar la ayuda humanitaria y la cooperación para contribuir a la reconstrucción de las zonas devastadas.
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