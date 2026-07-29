Abre La Gran Manzana en Tenerife: todas las tiendas, restaurantes y servicios del nuevo centro comercial

El sur de Tenerife suma un nuevo espacio comercial. La Gran Manzana, el centro comercial ubicado en Las Chafiras, en el municipio de San Miguel de Abona, ya ha abierto sus puertas con una amplia oferta de moda, restauración, deporte y servicios que aspira a convertirlo en uno de los principales puntos de encuentro de la isla.

El complejo, de cerca de 18.000 metros cuadrados, inicia su actividad con decenas de establecimientos abiertos al público y prevé seguir ampliando su oferta durante los próximos meses con la incorporación de un cine premium y una bolera, dos de los espacios más esperados del proyecto.

Además de la oferta comercial, el centro dispone de más de 1.000 plazas de aparcamiento, medio centenar de puntos de recarga para vehículos eléctricos y una ubicación estratégica junto a la TF-1, a pocos minutos del Aeropuerto Tenerife Sur.

Estas son las tiendas de La Gran Manzana

Entre las marcas que ya han abierto o han confirmado su presencia en el nuevo centro comercial se encuentran firmas de moda, decoración, belleza y servicios como:

Kiabi

JYSK

Women’secret

Springfield

Desigual

Natura

Jack & Jones

Primor

Parfois

Encuentro

Havaianas

Milla 88 Moda

Calzados La Horma

Multiópticas

Adeley

Art y Belleza

Barber International

Agapea

CD Tenerife Store

Hipertrebol

Restaurantes y cafeterías

La restauración será otro de los principales atractivos del complejo. Entre los locales confirmados figuran:

Ginos

100 Montaditos

Popeyes

Viva México

Bombay Babu

Pasta Mia

Maestro Pizza

Noodle Box & Sushi

Plátano Loco

Tribezón

Backer Sin Gluten

Gimnasio, cine y ocio

La Gran Manzana también incorpora un gimnasio Fitness Park, una de las cadenas con mayor expansión en España.

A esta oferta se sumarán próximamente un complejo cinematográfico equipado con tecnología premium y una bolera, que completarán la propuesta de ocio dirigida tanto a residentes como a turistas.

Un centro comercial con apuesta por la sostenibilidad

Uno de los aspectos que diferencian a La Gran Manzana es su apuesta por la eficiencia energética. El complejo incorpora una planta fotovoltaica de 1.100 kW, un sistema de almacenamiento energético y tecnologías destinadas a reducir el consumo y aumentar su autosuficiencia.

Sus promotores destacan además un sistema capaz de aprovechar la humedad ambiental para producir agua potable, una solución que sitúa al centro entre los proyectos comerciales con mayor innovación tecnológica desarrollados en Canarias.

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Con esta apertura, San Miguel de Abona incorpora el primer gran centro comercial del municipio, un proyecto que busca reforzar la oferta comercial y de ocio del sur de Tenerife y que continuará creciendo con nuevas aperturas durante los próximos meses.