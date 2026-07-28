Tres municipios de Tenerife en riesgo por radiación ultravioleta hasta el 31 de julio

Tres municipios de Tenerife permanecerán en riesgo extremo por radiación ultravioleta (UV) entre el 27 y el 31 de julio, según la previsión de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Se trata de Vilaflor de Chasna, Guía de Isora y Santiago del Teide, mientras que el resto de localidades de la Isla se mantendrá en un nivel muy alto, por lo que las autoridades sanitarias insisten en extremar las precauciones durante las horas de mayor insolación.

La información forma parte del seguimiento que realiza la Consejería de Sanidad dentro del Plan de Actuaciones Preventivas frente a la Radiación Ultravioleta, elaborado con datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El objetivo es informar a la población sobre los niveles de exposición al sol y reducir los riesgos asociados a la radiación, especialmente durante los meses de verano.

Tres municipios tinerfeños alcanzan el nivel extremo

Vilaflor de Chasna y Santiago del Teide repiten esta semana entre los municipios con mayor riesgo por radiación ultravioleta, a los que se incorpora Guía de Isora. En estas zonas, la intensidad de la radiación solar puede provocar daños en la piel y en los ojos en muy poco tiempo si no se adoptan medidas de protección.

El resto de municipios de Tenerife se sitúa en nivel muy alto, una categoría que también obliga a evitar exposiciones prolongadas al sol y a utilizar protección adecuada, especialmente en las horas centrales del día.

Riesgo elevado en el conjunto del Archipiélago

La situación se extiende al resto de Canarias. En El Hierro, los tres municipios permanecen en riesgo extremo, mientras que en La Palma todos alcanzan ese nivel salvo San Andrés y Sauces, Tazacorte, Los Llanos de Aridane, Breña Baja, Breña Alta y Santa Cruz de La Palma, donde el riesgo es muy alto.

En La Gomera, el nivel extremo afecta a Alajeró y Valle Gran Rey, mientras que el resto de municipios se mantiene en riesgo muy alto. En Gran Canaria, catorce municipios presentan riesgo extremo, entre ellos Artenara, Tejeda, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, Ingenio o Valleseco, mientras que el resto de la isla permanece en riesgo muy alto.

En Fuerteventura, únicamente Betancuria alcanza el nivel extremo y el resto de municipios registra un riesgo muy alto. Tanto Lanzarote como La Graciosa se mantienen durante todo el periodo en riesgo muy alto.

Cómo protegerse frente a la radiación solar

Ante esta previsión, la Consejería de Sanidad recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 18:00 horas siempre que sea posible. Si se realizan actividades al aire libre, aconseja buscar zonas de sombra, utilizar ropa que cubra la piel, sombrero de ala ancha y gafas de sol homologadas con filtro ultravioleta.

Asimismo, recuerda la importancia de aplicar crema fotoprotectora con un factor de protección solar igual o superior a 50, renovándola cada dos horas y después del baño o de una sudoración intensa. Estas recomendaciones deben mantenerse tanto en playas y piscinas como durante paseos, excursiones, actividades deportivas o trabajos al aire libre.

Los efectos de una exposición excesiva

La radiación ultravioleta puede provocar quemaduras solares, lesiones oculares y golpes de calor, además de favorecer el envejecimiento prematuro de la piel. A largo plazo, una exposición continuada incrementa el riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer cutáneo, incluido el melanoma.

Por ello, Sanidad recuerda que la prevención resulta especialmente importante en niños, personas mayores, trabajadores al aire libre y personas con enfermedades o tratamientos que aumentan la sensibilidad al sol.