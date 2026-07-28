Tensión en el Aeropuerto de Tenerife Sur: los sindicatos amenazan con denunciar ante la Inspección de Trabajo las condiciones del transporte discrecional

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) y la Unión Sindical Obrera de Canarias (USO Canarias) acudirá de forma inminente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si no se corrigen las precarias condiciones en las que operan los conductores de transporte discrecional en el Aeropuerto de Tenerife Sur.

El conflicto se desencadenó cuando AENA limitó a 30 minutos el estacionamiento en la dársena de recogida de pasajeros e implantó tasas adicionales, provocando que las patronales derivaran a los choferes a una explanada exterior sin acondicionar. A pesar de que AENA y la patronal acordaron este lunes paralizar las tasas hasta diciembre de 2027, las organizaciones sindicales remarcan que el problema de salud pública y prevención de riesgos laborales sigue intacto.

Colas de guaguas en Tenerife Sur. / E. D.

Deficiencias constatadas por el ICASEL

En la última reunión de la Mesa Provincial del Sector —a la que AENA rehusó asistir—, los técnicos del Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL) presentaron un informe demoledor sobre el estado del espacio asignado:

Inseguridad y accesibilidad: Falta de señalización de pasos de peatones e iluminación nocturna deficiente.

Falta de señalización de pasos de peatones e iluminación nocturna deficiente. Insalubridad y confort: Ausencia de condiciones de higiene básicas y temperaturas ambientales inadecuadas.

Ausencia de condiciones de higiene básicas y temperaturas ambientales inadecuadas. Prevención: Incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de las normas mínimas sobre lugares de trabajo.

Rechazo firme a la moratoria patronal

Desde USO Canarias, su secretario de Acción Sindical, Antonio Perdomo, tildó de «inadmisible» la propuesta de la patronal de emplazar las conversaciones a finales de año tras el acuerdo con AENA, lamentando además la falta de unidad del resto de centrales sindicales: "Nos negamos rotundamente a que nuestras compañeras y compañeros continúen un día más en unas condiciones laborales insalubres. No podemos permanecer expectantes ante la negligente actuación de la patronal".

Por su parte, Santiago Domínguez Cabrera, coordinador de Transporte de CCOO Canarias, remarcó que cualquier pacto económico entre empresas y el gestor aeroportuario carece de validez si vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores: "La patronal nos pide tiempo, pero entendemos que con la salud no se juega y con la salud no se negocia".

Ambas fuerzas sindicales aceptan dar un margen técnico para adecuar una nueva ubicación de cara a 2027, pero exigen medidas provisionales urgentes ya o la actuación de la Inspección de Trabajo.