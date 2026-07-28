Cooperación
Tenerife impulsa en Cabo Verde un proyecto que sitúa a las mujeres rurales al frente del desarrollo sostenible
La iniciativa promueve la conservación del patrimonio natural y cultural, el turismo responsable y nuevas oportunidades económicas en la comunidad de Varanda
El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), dependiente del Cabildo de Tenerife, lidera en la isla caboverdiana de Santiago el proyecto RENATURMAC, una iniciativa de cooperación que impulsa un modelo de desarrollo sostenible con las mujeres rurales como eje principal.
El programa se desarrolla en la comunidad de Varanda, donde estudios estratégicos han puesto de relieve su papel en la conservación del patrimonio natural y cultural y han identificado nuevas oportunidades ligadas al turismo sostenible.
Además, contempla acciones formativas, sensibilización ambiental y la mejora de la ruta Ribeira de São Miguel-Serra Malagueta mediante señalética y contenidos interpretativos para reforzar el desarrollo económico y social del territorio.
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