Tenerife amanece este martes con nubes al norte y viento en zonas expuestas

Tenerife amanece este martes con cielos nubosos en el norte por debajo de los 900 o 1.000 metros, aunque la Aemet prevé que se abran amplios claros durante las horas centrales del día. En el resto de la Isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

La jornada estará marcada por un tiempo estable, temperaturas con pocos cambios en la mayor parte de las zonas y viento del nordeste, que podrá soplar con más intensidad en puntos expuestos del litoral.

En Santa Cruz de Tenerife, la previsión apunta a una mínima de 23 grados y una máxima de 29, con ambiente cálido durante las horas centrales del día.

Viento fuerte en zonas expuestas de Tenerife

El viento soplará del nordeste moderado en buena parte de Tenerife, aunque será ocasionalmente fuerte en la franja costera del sudeste y en el extremo noroeste de la Isla.

En las zonas altas del Teide se espera viento flojo a moderado del sudoeste, que podrá soplar ocasionalmente fuerte durante la madrugada. Esta situación no impedirá que el día sea, en general, estable en la mayor parte del territorio insular.

Las temperaturas subirán en medianías y zonas altas, mientras que las máximas podrán bajar ligeramente en franjas costeras del suroeste y del este. En el resto de zonas se mantendrán con pocos cambios.

Nubes en los nortes de las Islas

En el conjunto de Canarias, la Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados en general, con nubosidad a primeras y últimas horas en el norte de las islas, por debajo de los 800 o 1.000 metros.

Esta situación será similar en las islas de mayor relieve, donde la nubosidad quedará retenida en las vertientes norte durante parte de la mañana y volverá a aparecer al final del día.

En Lanzarote, el cielo estará poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y el viento será moderado del nordeste.

En Fuerteventura, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos en el oeste durante la mañana. Las temperaturas máximas bajarán ligeramente en las costas del este y subirán en zonas de interior. En el sudeste podrían alcanzarse los 30 grados.

Gran Canaria podrá alcanzar los 30 grados en el sudeste

En Gran Canaria, la nubosidad se concentrará en el norte por debajo de los 800 o 900 metros, con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas subirán en medianías y zonas altas, mientras que las máximas bajarán ligeramente en las costas del sur. En zonas bajas del sudeste podrían alcanzarse localmente los 30 grados.

El viento será del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte en las vertientes sudeste y noroeste, con alguna racha ocasional muy fuerte a últimas horas.

La Gomera, La Palma y El Hierro, con viento del nordeste

En La Gomera, el cielo estará nuboso en el norte por debajo de los 900 o 1.000 metros, con amplios claros durante las horas centrales. En el resto, el tiempo será poco nuboso o despejado. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas altas. El viento será del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte en las vertientes este y noroeste, especialmente al final del día.

En La Palma, se esperan nubes en el norte y este por debajo de los 1.000 o 1.100 metros, con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas apenas cambiarán, aunque subirán ligeramente las máximas en zonas altas. El viento será moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en el sudeste y noroeste, sobre todo a últimas horas.

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En El Hierro, habrá intervalos nubosos en el norte y cielos poco nubosos en el resto. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas altas. El viento será moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en la vertiente este y el extremo noroeste, especialmente al final del día.