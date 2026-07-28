Tenerife afronta un miércoles de más calor: hasta 32 grados en medianías

Tenerife afrontará este miércoles una jornada marcada por el aumento de las temperaturas, especialmente en medianías y zonas altas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Isla tendrá cielos nubosos en el norte por debajo de los 700-900 metros durante la primera parte del día, aunque se abrirán amplios claros por la tarde. En el resto del territorio predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

El ascenso térmico será más evidente en medianías orientadas al este, sur y oeste, donde las máximas podrán subir de forma notable. La Aemet prevé que se puedan alcanzar los 30 grados en las vertientes este, sur y oeste de Tenerife, especialmente en medianías, donde localmente podrían registrarse 32 grados.

Santa Cruz de Tenerife llegará a los 30 grados

En Santa Cruz de Tenerife, la previsión para este miércoles sitúa las temperaturas entre los 24 grados de mínima y los 30 de máxima.

La subida será más perceptible fuera de las zonas directamente expuestas al alisio, sobre todo en áreas de medianías y en las vertientes donde el viento llega más seco y recalentado. En el norte, la nubosidad matinal podrá suavizar algo el ambiente durante las primeras horas, pero la apertura de claros por la tarde favorecerá una sensación más cálida.

El viento soplará moderado del nordeste, aunque podrá ser ocasionalmente fuerte en la franja costera del sudeste y en el extremo noroeste de la Isla, especialmente durante la segunda mitad del día. La Aemet no descarta alguna racha ocasional muy fuerte en esas zonas expuestas.

En cotas altas del Teide, el viento será moderado del sudoeste, aunque irá amainando.

Calor también en el resto de Canarias

El aumento de las temperaturas afectará también al conjunto de Canarias, aunque con diferencias entre islas. La Aemet prevé intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, mientras que en el norte de las islas de mayor relieve habrá cielos nubosos por debajo de unos 700-900 metros, tendiendo en general a poco nuboso o despejado por la tarde.

En Gran Canaria se espera uno de los escenarios más cálidos del Archipiélago. Las temperaturas subirán en las vertientes sur y oeste, con un ascenso que podrá ser notable en medianías y zonas altas. Se alcanzarán o superarán los 30 grados en esas vertientes y los 34 grados en medianías del sur y oeste y en la cuenca de Tejeda.

En Fuerteventura, las máximas subirán en zonas del interior y sur, donde es probable alcanzar o superar localmente los 30 grados, especialmente en el sudeste. En Lanzarote, las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con una máxima prevista de 28 grados en Arrecife.

Viento fuerte en varias Islas

El viento será otro de los elementos destacados de la jornada. Soplará del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas expuestas de las islas montañosas.

En Gran Canaria, se esperan intervalos de viento fuerte en las vertientes sudeste y noroeste, con probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes, sobre todo durante la segunda mitad del día.

En La Gomera, el viento podrá soplar con fuerza en las vertientes este y noroeste. En La Palma, las rachas más intensas se esperan en las franjas costeras del sudeste y noroeste, mientras que en El Hierro el viento podrá reforzarse en la vertiente este y el extremo noroeste.

También habrá viento ocasionalmente fuerte en zonas del interior y vertiente sur de Lanzarote, así como en el sur de Jandía, en Fuerteventura.

La Gomera, La Palma y El Hierro también notarán la subida

En La Gomera, el cielo estará nuboso en el norte por debajo de los 800-900 metros, con apertura de claros por la tarde. Las temperaturas subirán en las vertientes sur y oeste, especialmente en medianías y zonas altas, donde podrían alcanzarse los 30 grados.

En La Palma, la nubosidad se concentrará en el norte y este por debajo de los 900-1.000 metros, aunque también se abrirán claros por la tarde. Las temperaturas subirán en las vertientes sur y oeste, con un ascenso notable en medianías del oeste y zonas altas, donde podrán alcanzarse los 30 grados.

En El Hierro, se espera un día poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas. Las temperaturas subirán en las vertientes sureste y oeste, con posibilidad de alcanzar los 30 grados en medianías y zonas altas.

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En el mar, la Aemet prevé viento del noreste de fuerza 3 a 5, con marejadilla o marejada, localmente aumentando a fuerte marejada.