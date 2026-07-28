Así es San Juan de la Rambla: el pueblo de Tenerife que busca conquistar el Grand Prix del Verano

San Juan de la Rambla está a punto de vivir uno de los momentos más especiales de su historia. El municipio tinerfeño será uno de los protagonistas del Grand Prix del Verano, el popular concurso de RTVE, donde intentará conquistar al público de toda España representando a Canarias.

Pero más allá de las pruebas, las vaquillas y el humor del programa, muchos espectadores se preguntarán lo mismo cuando aparezca en pantalla: ¿cómo es realmente San Juan de la Rambla?

Situado en el norte de Tenerife, este municipio de poco menos de 5.000 habitantes es uno de esos lugares donde el paisaje cambia en cuestión de minutos. Desde las medianías hasta el océano Atlántico, el término municipal desciende desde cotas cercanas a los 2.000 metros hasta el mar, combinando barrancos, cultivos, acantilados y piscinas naturales.

Un pueblo con más de cinco siglos de historia

La historia de San Juan de la Rambla se remonta a comienzos del siglo XVI, cuando el colono portugués Martín Rodríguez levantó una ermita dedicada a San Juan Bautista. Alrededor de aquel pequeño templo comenzaron a instalarse varias familias atraídas por la fertilidad de la zona, dando origen al municipio actual.

La casa Delgado Oramas está ubicada en pleno casco histórico de San Juan de la Rambla. / Raúl Sánchez

Con el paso de los siglos, los antiguos núcleos de San Juan y La Rambla acabaron dando nombre al municipio, que en 1925 recibió oficialmente el título de Villa concedido por Alfonso XIII.

El Charco de La Laja, su gran símbolo

Si hay un lugar que identifica a San Juan de la Rambla es el Charco de La Laja, una de las piscinas naturales más conocidas de Tenerife.

Charco La Laja, en San Juan de la Rambla. / ED

Formado por antiguas coladas volcánicas y esculpido durante siglos por el océano, este enclave se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos del municipio gracias a sus aguas cristalinas y al espectacular paisaje que lo rodea. Durante el verano cuenta incluso con servicio de vigilancia y socorrismo debido al elevado número de visitantes.

Junto a este espacio también destacan la Playa de Las Aguas, los acantilados del litoral norte y varios senderos que permiten descubrir algunos de los rincones más verdes del municipio.

Arquitectura tradicional y naturaleza

Otro de los grandes atractivos de San Juan de la Rambla es su patrimonio.

Mar de nubes en San Juan de la Rambla / David Báez / Ricardo Báez

Sus calles conservan ejemplos de arquitectura tradicional canaria, balcones de madera, antiguas casonas y edificios históricos que conviven con uno de los paisajes más abruptos del norte de Tenerife. A ello se suman barrios como Las Aguas o Los Quevedos, conocidos por su carácter rural y por mantener buena parte de la esencia agrícola del municipio.

El Grand Prix pone el foco sobre San Juan de la Rambla

La participación en el Grand Prix del Verano supone una oportunidad única para que millones de espectadores descubran este rincón del norte de Tenerife.

'El Grand Prix del verano' / EUROPA PRESS

El municipio fue seleccionado entre más de un millar de candidaturas para formar parte de la edición de 2026 y se enfrentará a Quintanar del Rey (Cuenca) en una de las eliminatorias del concurso, llevando el nombre de Canarias a uno de los programas más emblemáticos del verano.

Independientemente del resultado, la aparición en televisión convertirá durante unos minutos a San Juan de la Rambla en uno de los pueblos más buscados de España, mostrando al resto del país un lugar donde el mar, la naturaleza y la historia conviven a pocos kilómetros del Teide.