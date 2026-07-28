El PSOE de Puerto de la Cruz pide un pleno extraordinario y exige responsabilidades al alcalde por la contaminación de Playa Jardín

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz solicitará la convocatoria de un pleno extraordinario para que el alcalde, Leopoldo Afonso, dé explicaciones sobre la gestión del episodio de contaminación registrado en Playa Jardín los días 22 y 23 de junio. La iniciativa llega un día después de que el regidor reconociera durante el pleno municipal que el Consistorio sí recibió un correo electrónico de la Dirección General de Salud Pública alertando de la incidencia microbiológica, después de haber afirmado días antes que no constaba ningún aviso oficial.

El portavoz del PSOE, Marco González, exigió este martes responsabilidades políticas al Gobierno municipal (PP, ACP y CC) al considerar que el alcalde ha ido modificando su versión sobre los hechos y que las explicaciones ofrecidas hasta el momento siguen siendo insuficientes. Según sostuvo, el Ejecutivo local aún no ha aclarado quién mantuvo la conversación telefónica con Salud Pública a la que alude el departamento autonómico ni ha facilitado la documentación solicitada por el grupo socialista.

El PSOE reclama más explicaciones

González recordó que el pasado miércoles el PSOE solicitó toda la información relacionada con el episodio de contaminación detectado en Playa Jardín y aseguró que, hasta el momento, no ha recibido la documentación requerida.

A juicio del portavoz socialista, el cambio de versión del alcalde en apenas unos días obliga a depurar responsabilidades políticas. "No estamos ante un error menor, sino ante una estrategia de ocultación que ha ido desmoronándose en apenas unos días", afirmó.

Asimismo, criticó que durante el pleno celebrado este lunes el Gobierno municipal no aclarara quién habló por teléfono con la Dirección General de Salud Pública el 23 de junio, una comunicación que el organismo autonómico sostiene que se produjo para informar de la contaminación microbiológica detectada en la zona de baño.

El dirigente socialista aseguró que el Ejecutivo local continúa ofreciendo explicaciones contradictorias y reclamó que toda la documentación relativa a este episodio sea puesta a disposición tanto de la oposición como de la ciudadanía.

Solicitud de un pleno extraordinario

Ante esta situación, el Grupo Socialista anunció que solicitará la celebración de un pleno extraordinario para abordar exclusivamente la gestión del episodio de contaminación registrado en Playa Jardín.

Según explicó González, la intención es que el Gobierno municipal dé una explicación detallada sobre lo ocurrido durante los días 22 y 23 de junio y aclare cuándo tuvo conocimiento de la incidencia, qué actuaciones llevó a cabo y por qué no se adoptó la recomendación de prohibir temporalmente el baño tras la comunicación de Salud Pública.

"La ciudadanía merece saber qué pasó, quién sabía qué, cuándo lo supo y por qué se ha intentado confundir a todo el mundo desde entonces", manifestó el portavoz socialista.

El cambio de versión del alcalde

La petición del PSOE se produce después de que el alcalde de Puerto de la Cruz reconociera durante el pleno celebrado este lunes que el Ayuntamiento recibió un correo electrónico de la Dirección General de Salud Pública en el que se advertía del episodio de contaminación microbiológica registrado en Playa Jardín.

Durante su intervención, Leopoldo Afonso explicó que ese correo "no fue visto hasta el día 24" y señaló que el Ayuntamiento había encargado el 23 de junio unas analíticas a una empresa independiente, cuyos resultados, según indicó, fueron favorables.

Esta versión difiere de la ofrecida el pasado viernes en una rueda de prensa extraordinaria, cuando el alcalde aseguró que no constaba ningún aviso oficial por parte de Salud Pública durante los días en los que se produjo la incidencia.

Por su parte, la Dirección General de Salud Pública ha mantenido que el protocolo se aplicó conforme a lo previsto y que la comunicación al Ayuntamiento se realizó el 23 de junio por los cauces habituales, mediante llamada telefónica y correo electrónico, para que el Consistorio valorara la adopción de la prohibición temporal del baño.

El episodio de contaminación fue detectado en los controles oficiales realizados dentro del Programa de Vigilancia Sanitaria de las Aguas de Baño de Canarias. Según el protocolo establecido, corresponde a los ayuntamientos decretar el cierre temporal de una playa cuando Salud Pública comunica una incidencia microbiológica que pueda suponer un riesgo para la salud de los bañistas.