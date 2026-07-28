La Policía Nacional avisa a los viajeros tinerfeños: el documento imprescindible que deben revisar antes de emprender las vacaciones

Con la llegada del verano aumentan los viajes y los desplazamientos por vacaciones, pero también los olvidos de última hora. La Policía Nacional ha lanzado un aviso a los ciudadanos antes de que muchos emprendan sus vacaciones de verano y se olviden de comprobar que llevan la documentación en regla. "Un documento caducado puede hacer que pierdas vuelos, reservas y tiempo", advierten.

Un simple descuido puede arruinar las vacaciones y es que olvidar el DNI o darte cuenta de que este o el pasaporte están caudados puede conllevar graves problemas para realizar el viaje.

Revisa siempre los documentos esenciales

La Policía Nacional recomienda comprobar con antelación la fecha de caducidad del Documento Nacional de Identidad y del pasaporte, especialmente antes de viajes al extranjero.

El DNI puede renovarse hasta seis meses antes de su fecha de caducidad, por lo que los agentes aconsejan no esperar al último momento para realizar el trámite.

Para renovar el documento es necesario acudir presencialmente con:

El DNI anterior.

Una fotografía reciente.

Certificado de empadronamiento solo en el caso de que hayas cambiado de domicilio

Pagar la tasa correspondiente.

El coste de renovación del DNI es de 12 euros.

En el caso del pasaporte, la Policía recuerda que debe estar en vigor y que para obtenerlo o renovarlo es necesario presentar el DNI, una fotografía actual y el pasaporte anterior si todavía está vigente.

La tasa para obtener o renovar el pasaporte es de 30 euros.

El DNI también se puede llevar en el móvil

Además, la Policía Nacional recuerda a los ciudadanos la alternativa para identificarse. Se trata de miDNI, la versión digital del documento que permite disponer del DNI en el teléfono móvil. Este proyecto forma parte de la estrategia de digitalización de los servicios públicos impulsada por el Ministerio del Interior junto con la Policía Nacional.

No obstante, no sustituye al DNI físico. Este documento digitalizado solo se puede utilizar para identificarse en todo el territorio nacional, ya que solo es válido en España. Su uso no está permitido cuando los ciudadanos se desplacen a países extranjeros.

"Comprueba hoy misma la fecha de caducidad de tu DNI y pide cita con antelación. Viajar seguro también empieza con llevar tu documentación en regla", concluye.