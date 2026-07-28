La Orotava
Pinolere distingue a Manuel Domínguez, el Liceo de Taoro y Transportes Paluper con los Cho Feriantes de Honor 2026
La asociación cultural entregará los galardones el 4 de septiembre durante la feria de artesanía
La Asociación Cultural Pinolere ha concedido los Cho Feriantes de Honor 2026, su máxima distinción, al vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez González, al Liceo de Taoro y a Transportes Paluper, en reconocimiento a su respaldo a los proyectos culturales, educativos y sociales impulsados por la entidad.
Los premios, aprobados por unanimidad en la asamblea general celebrada el pasado 17 de julio, coinciden con el 20 aniversario de estos reconocimientos y distinguen cada año a personas, instituciones y empresas comprometidas con la cultura popular canaria.
En la modalidad empresarial, la asociación destaca la trayectoria de Transportes Paluper, empresa familiar de La Orotava fundada en 1973, por más de cuatro décadas de colaboración logística con las ferias de artesanía y del queso. El Liceo de Taoro recibe el reconocimiento institucional por su respaldo histórico a las iniciativas culturales de Pinolere y por su contribución a la conservación de las tradiciones del Valle de La Orotava.
La modalidad individual recae en Manuel Domínguez, de quien la asociación valora su apoyo continuado al proyecto cultural desde su etapa como alcalde de Los Realejos y posteriormente como responsable autonómico. La entrega de los galardones tendrá lugar el 4 de septiembre, en el Parque Etnográfico Pinolere, coincidiendo con la inauguración de la 41.ª Feria de Artesanía de Pinolere.
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores tinerfeños llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
- Muere Basilio Franco, antiguo número dos de la Policía Nacional en Tenerife y concejal de Seguridad en Santa Cruz
- Revolución urbanística en el sur de Tenerife: Adeje da luz verde a una 'ciudad' de 140.000 metros cuadrados
- Un restaurante de Tenerife repartirá jamón ibérico gratis: una terraza con tres cortadores en El Mesón de La Laguna
- Tragedia en el sur de Tenerife: muere un motorista de 62 años tras una salida de vía en la TF-1
- Más de 500 terremotos bajo el Parque Nacional del Teide: el IGN confirma una intensificación de la actividad sísmica de Tenerife
- Cierre temporal en la TF-1 y largas colas: la colisión de dos vehículos obliga a cortar parcialmente el acceso a Santa Cruz que conecta con la TF-5
- Un municipio turístico de Tenerife lanza un gran operativo contra asentamientos ilegales: había hasta un recinto para peleas clandestinas de gallos