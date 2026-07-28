Pinolere distingue a Manuel Domínguez, el Liceo de Taoro y Transportes Paluper con los Cho Feriantes de Honor 2026

La Asociación Cultural Pinolere ha concedido los Cho Feriantes de Honor 2026, su máxima distinción, al vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez González, al Liceo de Taoro y a Transportes Paluper, en reconocimiento a su respaldo a los proyectos culturales, educativos y sociales impulsados por la entidad.

Los premios, aprobados por unanimidad en la asamblea general celebrada el pasado 17 de julio, coinciden con el 20 aniversario de estos reconocimientos y distinguen cada año a personas, instituciones y empresas comprometidas con la cultura popular canaria.

En la modalidad empresarial, la asociación destaca la trayectoria de Transportes Paluper, empresa familiar de La Orotava fundada en 1973, por más de cuatro décadas de colaboración logística con las ferias de artesanía y del queso. El Liceo de Taoro recibe el reconocimiento institucional por su respaldo histórico a las iniciativas culturales de Pinolere y por su contribución a la conservación de las tradiciones del Valle de La Orotava.

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La modalidad individual recae en Manuel Domínguez, de quien la asociación valora su apoyo continuado al proyecto cultural desde su etapa como alcalde de Los Realejos y posteriormente como responsable autonómico. La entrega de los galardones tendrá lugar el 4 de septiembre, en el Parque Etnográfico Pinolere, coincidiendo con la inauguración de la 41.ª Feria de Artesanía de Pinolere.