Patrimonio pide la intervención urgente para retirar los restos humanos hallados en Garachico

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias abre los trámites para retirar de manera urgente los restos humanos hallados en la costa de Garachico el pasado domingo 26 de julio. Esto significa que la intervención arqueológica se realizará en los próximos días y debe hacerse ya por la fragilidad de los huesos, que han quedado parcialmente al descubierto en un punto de la costa del municipio norteño.

Este proceso arrojará pistas acerca de cómo murió el individuo. "Si aparece algún resto de ropa, hebillas, botones o algún elemento que indique o permita temporalizar el depósito del cuerpo de la persona, seguiremos avanzando en la investigación", aclaró el historiador especializado en la Guerra Civil española y la represensión de la dictadura franquista Luana Studer, que estuvo en el lugar este martes 28 de julio inspeccionando el hallazgo.

Los huesos no pertenecen a un guanche y el cuerpo fue enterrado de manera rápida y precipitada. Son las principales conclusiones que los expertos han sacado después de visitar los restos humanos por segunda vez y realizar otra aproximación superficial.

El cadáver tiene conexión anatómica, es decir, está completo de pies a cabeza y la erosión del mar y el viento dejaron a la vista una parte lateral del individuo: "Podemos ver desde los dedos de los pies, tibia, fémur, caderas, costillas y parte del cráneo", especificaron los historiadores. El esqueleto fue encontrado hace tres días por un ciudadano que dio el aviso a la Policía Local de Garachico. Los agentes siguieron el procedimiento establecido en estos casos con el resto de autoridades competentes. La zona se encuentra precintada y no es posible el acceso.

Luana Studer estuvo acompañado por el inspector de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Juan Carlos García Ávila, quien explicó que la presencia de técnicos en este tipo de hallazgos responde a una necesidad científica: "El individuo no es aborigen porque el sitio donde apareció corresponde a movimientos de tierras que se producen después de la Conquista de Canarias por parte de los castellanos. Por este motivo, necesitaríamos un especialista que conozca periodos históricos más contemporáneos desde el punto de vista arqueológico. Ahí es donde entra la figura de Luana. La persona más indicada es él", aclaró García Ávila.

Studer explicó sobre la antigüedad de estos restos que "todavía no podemos determinar si se trata de una persona vinculada a la Guerra Civil española o represaliada por la dictadura franquista". "Con lo que tenemos ahora mismo, sin intervenir arqueológicamente, podemos decir que se trata de un individuo que fue enterrado e hicieron un agujero o una fosa para depositar un cadáver".

En cuanto a cómo se hizo, matizó que la estratigrafía arqueológica -la manera en la que está dispuesto el material geológico- desvela que "fue depositado de manera muy rápida y se colocó una losa de piedras también de forma muy veloz". "Para decirlo de una manera coloquial, fue hecho de un modo muy chapucero", matizó. Todo esto ayuda a descartar la hipótesis prehispánica porque "no es un enterramiento en el que el cadáver esté colocado con detenimiento, con un ritual funerario".

En cuanto a la posibilidad de que los huesos encontrados sean parte de una fosa común, el investigador fue claro y declinó esta opción por el carácter prematuro de la investigación. "No podemos saber si hay más individuos. De momento intuimos que por lo menos hay uno porque es lo que vemos. No sabemos si cuando intervengamos con la metodología arqueológica aparecerán más".

Ante todo, prudencia

El especialista es prudente en cuanto a datar el hallazgo. "No podemos lanzar las campanas al vuelo. Primero hay que recuperar los restos de una persona, independientemente de que esté relacionada con la Guerra Civil o no", dijo.

Destacó el hecho de que esté enterrado en un contexto aislado y "no en un cementerio". "No sabemos quién era, ni quiénes eran sus familiares", revela, para añadir: "Hay que intervenir arqueológicamente, recuperar sus restos y después sacar la información que podamos. Si luego concluimos que es una persona relacionada con la represión franquista, estupendo. Porque de lo que se trata, con la memoria democrática, es de recuperar los restos y dignificar a aquellas personas que fueron asesinadas en el contexto de la Guerra Civil española o en el período posterior.

En medio de todo este hallazgo, hay una cuestión que llama la atención de Studer. Y es que en un espacio muy reducido de la costa oeste de Tenerife, desde 1973, han aparecido los restos de siete personas, confirmó. "No puedo certificar si son represaliados, ya que no pudimos analizar los que aparecieron en 1973, 1979 y 1980. Los únicos que investigamos fueron los que se encontraron en 2010, ya que nos llamaron para su estudio y el análisis del bioantropólogo José Ramos concluyó que no había marcas de violencia en un cadáver que se descubrió de manera muy similar al de la costa de Garachico". La cuestión es que "han aparecido restos de siete personas en un perímetro muy reducido en esta parte de la Isla".