El patrimonio de Pedri, en cifras: un convento de Tegueste, un hotel en Madrid y parcelas en Barcelona

El nombre de Pedri González está ligado a los éxitos deportivos, pero también a una creciente actividad empresarial. El centrocampista de Tegueste, una de las grandes figuras del FC Barcelona y de la selección española, ha ido construyendo en los últimos años un patrimonio que combina inversiones inmobiliarias, actividad societaria y acuerdos comerciales.

A sus 23 años, el futbolista mantiene contrato con el conjunto azulgrana hasta el 30 de junio de 2030, después de la renovación anunciada por el club en enero de 2025. Paralelamente, ha impulsado una estructura empresarial con la que canaliza parte de sus inversiones, muchas de ellas ligadas al sector inmobiliario.

Pedrineta S.L., el eje de sus inversiones

La principal sociedad vinculada al jugador es Pedrineta S.L., constituida el 27 de febrero de 2023 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona.

Según la información empresarial publicada por Empresia a partir de los datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil, la compañía cuenta con un capital social de 4.217.312 euros y tiene como objeto la actividad inmobiliaria, además de la tenencia de acciones, participaciones y otros valores.

Esta sociedad se ha convertido en el vehículo a través del que se han articulado varias de las inversiones conocidas del futbolista.

Un hotel de cuatro estrellas en Madrid

Entre las operaciones más destacadas figura la adquisición del Hotel Villa de Barajas, un establecimiento de cuatro estrellas situado junto al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La compra se realizó a través de Pedrineta S.L. y estaría valorada en torno a 4,2 millones de euros.

El hotel dispone de 41 habitaciones y se encuentra en una zona estratégica de la capital, próxima al aeropuerto y bien comunicada con el centro de Madrid, un emplazamiento que además ganará protagonismo con el futuro circuito urbano de Fórmula 1 previsto para la ciudad.

El antiguo convento de Tegueste

Antes de esa operación, Pedri ya había situado parte de sus inversiones en su municipio natal. El futbolista adquirió un antiguo convento perteneciente durante décadas a las Religiosas de la Asunción por alrededor de 2,5 millones de euros.

El complejo cuenta con unos 9.500 metros cuadrados y dos edificaciones. Los planes conocidos pasan por rehabilitar el inmueble para convertirlo en un hotel rural, manteniendo así una inversión ligada a Tegueste, el municipio donde comenzó su trayectoria deportiva.

Una vivienda en Castelldefels

Otra parte del patrimonio inmobiliario atribuido al jugador se localiza en Castelldefels, uno de los municipios preferidos por numerosos futbolistas del FC Barcelona.

Las informaciones publicadas apuntan a la adquisición de dos parcelas que suman alrededor de 3.700 metros cuadrados, donde se proyecta una vivienda unifamiliar con piscina y zonas exteriores.

De acuerdo con esos mismos datos, la casa principal tendría cerca de 199 metros cuadrados, además de un almacén y un aparcamiento, con la previsión de que las obras concluyan en torno a 2028.

Otras sociedades vinculadas al futbolista

Además de Pedrineta S.L., el nombre de Pedri aparece relacionado con distintas sociedades mercantiles que desarrollan actividades en sectores diversos.

Entre ellas figuran empresas dedicadas a la agricultura, la gestión de participaciones, la venta de vehículos, la panadería y pastelería, la decoración, el diseño de espacios o las agencias de viajes.

En las informaciones empresariales consultadas aparecen denominaciones como Pedova, Noalma Henko, Pegolo Nou Cards, Obradors Grupo Rocio, Gonpago, Graffiti Revolution y Agencia de Viajes Solar.

El contrato con el Barça y los acuerdos comerciales

La principal fuente de ingresos del internacional español continúa siendo el fútbol.

Pedri renovó su contrato con el FC Barcelona hasta 2030, garantizando su continuidad en el club durante buena parte de la década. Aunque la entidad no hace públicas las cifras económicas de sus contratos, distintos medios especializados sitúan su salario anual en torno a 12,5 millones de euros.

A ello se suman los ingresos derivados de sus acuerdos comerciales. En los últimos años, el futbolista ha participado en campañas y colaboraciones con marcas como Adidas, Decathlon, Plátano de Canarias, Biotech USA, OK Mobility o Skillset.