Lope Afonso aspira a presidir el Cabildo de Tenerife y sitúa la vivienda como el gran reto del Partido Popular en la isla

El presidente del PP de Tenerife, Lope Afonso, hizo este martes balance del curso político de la formación y situó las elecciones autonómicas, insulares y municipales previstas para mayo de 2027 como el próximo gran reto del partido. Durante la rueda de prensa, aseguró que está dispuesto a optar de nuevo a la Presidencia del Cabildo, "si así lo decide el comité electoral" del PP. En esta línea, reconoció que la vivienda continúa siendo la principal asignatura pendiente de la institución insular y defendió que los populares concurrirán a la cita electoral con la aspiración de "liderar" las principales instituciones de Tenerife y Canarias.

"Me apetece ser presidente del Cabildo y poder demostrar que el proyecto del Partido Popular puede ser el mejor para Tenerife", afirmó Afonso al ser preguntado por una posible candidatura. El propio Afonso, que es asimismo el actual vicepresidente primero del Cabildo y consejero de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales, insistió en que el PP saldrá "a ganar" las elecciones de 2027, con el "objetivo de gobernar Canarias, Tenerife y todos sus municipios".

La vivienda, principal reto del Cabildo de Tenerife

En cuanto a la gestión, Afonso señaló que el acceso a la vivienda sigue siendo el principal problema de la isla pese a que el Cabildo haya impulsado cerca de 1.200 soluciones habitacionales durante el mandato. Admitió que esa cifra resulta insuficiente ante una demanda que supera las decenas de miles de solicitudes y avanzó que "el PP seguirá impulsando cambios legislativos para facilitar la construcción de vivienda pública", además de reclamar una "mayor colaboración público-privada". También criticó al PSOE por impedir, según dijo, "el debate de algunas de las propuestas en materia de vivienda en el Parlamento de Canarias".

Lope Afonso junto al resto de dirigentes del Partido Popular de Tenerife / El Día

El dirigente popular aprovechó, también, el balance para fijar los objetivos del partido de cara al próximo curso político: consolidarse como alternativa de gobierno en Tenerife y Canarias, mantener una política "útil" centrada en resolver los problemas de los ciudadanos y seguir ampliando la implantación territorial del PP. "Vamos a salir a ganar, vamos a salir a disputar la dirección", sostuvo durante la comparecencia.

Crecimiento institucional del Partido Popular de Tenerife

Afonso amparó además que el Partido Popular ha experimentado un crecimiento tanto orgánico como institucional desde el congreso insular celebrado en 2025. A su juicio, la formación está "más fuerte, más sólida y más cerca de la gente" gracias al trabajo desarrollado durante los últimos quince meses y c0onfirmó que el objetivo ha sido "liderar el debate público en los temas que realmente preocupan a los ciudadanos".

En el plano interno, destacó la renovación de diez estructuras municipales del partido en Güímar, Candelaria, Tacoronte, Puerto de la Cruz, Arona, El Rosario, Arico, El Sauzal, Arafo y Tegueste, y anunció que este proceso continuará a partir de septiembre con la renovación de la organización local de Los Realejos. Asimismo, resaltó la apertura de tres nuevas sedes en Guía de Isora, El Rosario e Icod de los Vinos, la incorporación de 112 nuevos afiliados, la descentralización de las juntas directivas insulares por distintos municipios y la renovación de Nuevas Generaciones bajo la presidencia de Gara García Pérez.

Repaso del actual curso político

Durante su intervención, el presidente insular de los populares repasó también la actividad política desarrollada durante el curso a través de distintos foros sectoriales dedicados a la política social, la vivienda, la simplificación administrativa y el sector primario. Entre las principales propuestas defendidas figuran un nuevo modelo de financiación estable para las entidades del tercer sector, medidas para incrementar la oferta de vivienda, una futura ley canaria de simplificación administrativa con mayor uso de la inteligencia artificial y actuaciones para mejorar la competitividad del sector primario y defender programas como el POSEI.

En este sentido, anunció que el PP promoverá una proposición de ley en el Parlamento de Canarias para simplificar la burocracia, al considerar que la actual "maraña burocrática" ralentiza los trámites, genera inseguridad jurídica y dificulta la inversión. En materia de seguridad, a su vez, no dudó en reclamar un refuerzo de las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como la construcción de nuevas comisarías en el sur de Tenerife, especialmente en Granadilla y Arona.

Inicia el camino hacia las elecciones de 2027

Del mismo modo, adelantó que el PP afrontará el próximo curso político ya inmerso en el ciclo preelectoral y que irá dando a conocer de forma progresiva sus candidaturas para las principales instituciones. En este sentido, recordó que la formación ya ha anunciado la candidatura de Carmen Pérez a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife.

Por último, reivindicó la gestión económica del PP al frente de las instituciones en las que gobierna, destacando el aumento de la inversión social, las cifras de empleo juvenil, el crecimiento del número de autónomos y la evolución del gasto turístico. También cargó contra el Gobierno central por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y por la situación política derivada de los casos de corrupción.