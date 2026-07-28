Reconocimiento
La Laguna recibe el Premio Nacional Reina Letizia por su compromiso con la accesibilidad universal
El jurado distingue al municipio por compatibilizar la protección de su conjunto histórico con la inclusión de las personas con discapacidad en los espacios públicos, el transporte y los servicios
La Laguna ha sido distinguida con el Premio Nacional Reina Letizia en la categoría de accesibilidad y diseño universal en municipios, el máximo reconocimiento estatal en materia de discapacidad, por su trayectoria en favor de la inclusión de las personas con discapacidad y por demostrar que la protección del patrimonio histórico es compatible con la accesibilidad universal. El fallo del jurado, convocado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través del Real Patronato sobre Discapacidad, fue publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado.
El reconocimiento premia la estrategia desarrollada por el Ayuntamiento para incorporar criterios de accesibilidad en los espacios públicos, el transporte, los servicios de atención ciudadana y los eventos de la agenda municipal, facilitando la participación plena de las personas con discapacidad en una ciudad declarada Patrimonio Mundial. El jurado destacó especialmente la capacidad del municipio para conciliar la conservación del patrimonio histórico-artístico con la eliminación de barreras y la igualdad de oportunidades.
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, valoró el galardón como un reconocimiento compartido por toda la sociedad lagunera y aseguró que es el resultado de años de trabajo para avanzar en la integración de las personas con discapacidad, no solo desde el punto de vista de la movilidad, sino también de la participación y la accesibilidad cognitiva. Asimismo, agradeció la labor desarrollada por el área de Bienestar Social y por las entidades sociales que colaboran de forma permanente con el Ayuntamiento.
La concejala de Bienestar Social, María Cruz, recordó que la candidatura se sustentó en una política transversal que abarca ámbitos como el urbanismo, la adaptación de edificios públicos, las nuevas tecnologías, la comunicación, la cultura, el deporte y el ocio. Además, el municipio trabaja junto a las entidades que integran el Consejo para la Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal y cuenta con la figura de la Defensora de las Personas con Discapacidad, encargada de canalizar las quejas y propuestas de la ciudadanía.
La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. En esta edición se presentaron 127 candidaturas y se concedieron cinco premios y dos menciones especiales.
Este nuevo reconocimiento se suma a otros obtenidos por La Laguna en los últimos años, entre ellos el Premio Ciudad Accesible 2024 de la Unión Europea, el Premio Solidarios ONCE Canarias 2024, el tercer puesto en el Premio Europeo Capitales por la Diversidad y la Inclusión 2024 y el Premio CERMI 2022, consolidando al municipio como una de las administraciones de referencia en políticas de inclusión y accesibilidad universal.
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