El ITER impulsa en Cabo Verde un proyecto que sitúa a las mujeres rurales en el centro de la sostenibilidad

El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), dependiente del Cabildo de Tenerife, lidera el proyecto de cooperación territorial RENATURMAC, una iniciativa que avanza en Cabo Verde con el objetivo de promover un modelo de desarrollo sostenible en territorios rurales.

El proyecto se desarrolla en la comunidad de Varanda, situada en la isla de Santiago, en el entorno del Parque Natural de Serra Malagueta. La actuación se centra en la conservación del patrimonio natural y cultural, el refuerzo del tejido social local y la puesta en valor del papel de las mujeres rurales como agentes clave en la gestión del territorio.

La iniciativa forma parte del programa de cooperación territorial MAC 2021-2027, que promueve proyectos entre territorios de la Macaronesia y países próximos del África occidental. En este caso, el trabajo conecta a Tenerife y Cabo Verde mediante acciones orientadas a la sostenibilidad, la participación comunitaria y el turismo responsable.

Varanda, una comunidad junto a Serra Malagueta

La comunidad de Varanda se encuentra en el límite del Parque Natural de Serra Malagueta, uno de los espacios naturales relevantes de la isla de Santiago. Se trata de una zona rural en la que la conservación del entorno, el mantenimiento de los usos tradicionales y el arraigo de la población son elementos centrales para su futuro.

Una de las características de Varanda es el papel destacado de las mujeres en la organización comunitaria. La comunidad está compuesta mayoritariamente por mujeres integradas en una asociación local, que trabajan de forma conjunta para preservar su territorio y mantener vivas prácticas vinculadas al uso sostenible de los recursos naturales.

El proyecto RENATURMAC parte de esa realidad social para impulsar un modelo participativo en el que la población local no sea solo beneficiaria de las actuaciones, sino protagonista del proceso de desarrollo.

Cooperación entre Tenerife y Cabo Verde

En esta iniciativa colaboran el ITER y el Instituto del Patrimonio Cultural de Cabo Verde, con una línea de trabajo centrada en identificar oportunidades de desarrollo vinculadas al patrimonio natural y cultural de la zona.

En el marco del proyecto se han puesto en marcha dos estudios estratégicos que han permitido analizar el papel de las mujeres rurales en la conservación del espacio natural y detectar nuevas posibilidades económicas relacionadas con el turismo sostenible.

Estos trabajos destacan los conocimientos tradicionales de las mujeres de Varanda, sus prácticas de uso responsable de los recursos y su capacidad para actuar como motor de conservación, cohesión social y dinamización económica.

Turismo sostenible y patrimonio local

A partir de los resultados obtenidos, RENATURMAC prevé desarrollar nuevas acciones dirigidas a reforzar las capacidades de la comunidad y ampliar el protagonismo de las mujeres en la gestión del territorio.

Entre las iniciativas previstas figuran acciones de sensibilización dirigidas a mujeres cabeza de familia. Estas actividades estarán centradas en buenas prácticas ambientales, turismo cultural y oportunidades de negocio asociadas al entorno del Parque Natural de Serra Malagueta.

El objetivo es que la actividad turística se desarrolle de forma compatible con la conservación del entorno y con la mejora de las oportunidades para la población local. En este tipo de territorios, el turismo sostenible puede contribuir a diversificar la economía, siempre que respete los valores naturales, culturales y sociales de la comunidad.

Una ruta entre Ribeira de São Miguel y Serra Malagueta

El proyecto también contempla el desarrollo de contenidos interpretativos y señalética para reforzar la ruta Ribeira de São Miguel–Serra Malagueta.

Esta intervención permitirá ordenar y mejorar la experiencia de quienes visiten la zona, además de poner en valor el patrimonio natural y cultural de Varanda. Los contenidos previstos serán accesibles, multilingües y diseñados de acuerdo con criterios de sostenibilidad.

La señalización y los materiales interpretativos ayudarán a explicar mejor el territorio, sus valores ambientales, la historia local y el papel de la comunidad en la conservación del entorno. También pueden favorecer una distribución más ordenada del flujo turístico y generar nuevas oportunidades para iniciativas locales.

Las mujeres como motor de sostenibilidad

Uno de los ejes del proyecto es reconocer el papel de las mujeres rurales en la protección del territorio. En Varanda, su participación en la asociación comunitaria ha sido clave para mantener usos tradicionales, preservar conocimientos vinculados al entorno y reforzar la cohesión social.

RENATURMAC sitúa esa experiencia en el centro del modelo de desarrollo. No se trata únicamente de proteger un espacio natural, sino de fortalecer a quienes viven en él y lo gestionan en su día a día.

El proyecto plantea así una visión de la sostenibilidad que combina medio ambiente, cultura, economía local y participación social. En esa estrategia, las mujeres de la comunidad aparecen como protagonistas del proceso y no como actoras secundarias.