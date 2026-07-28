El guachinche de Tenerife que mantiene la esencia de siempre: la carne de fiesta es una de las especialidades de la casa
El establecimiento apuesta por las recetas tradicionales y un ambiente cercano
En Tenerife todavía existen pequeños establecimientos donde la gastronomía canaria mantiene su esencia, conservando las recetas de siempre. Uno de ellos es Guachinche Ale y Jose, un local situado en La Orotava que apuestas por los platos tradicionales y un ambiente cercano.
El establecimiento se encuentra en el garaje de una vivienda familiar, apostando por mantener la tradicional que identifica a los guachinches.
Cocina canaria y platos de siempre
La carta de Guachinche Ale y Jose es sencilla, pero reúne los platos más característicos de la gastronomía canaria tradicional. Entre sus propuestas destacan:
- Queso asado
- Garbanzas
- Churros de pescado
- Carne fiesta
- Carne cabra
- Pescado salado
- Pulpo guisado
Además, cuenta con una selección de carnes a la brasa, entre las que destacan el bistec y la chuleta de palo grande, dos de sus elaboraciones más demandadas.
Un local pequeño con trato familiar
Para terminar la comida, el establecimiento ofrece diferentes postres caseros como quesillo o polvito uruguayo, dos dulces clásicos de la gastronomía canaria. También cuenta con vino tinto y blanco servido a granel.
Uno de los aspectos más valorados por sus clientes es el trato cercano del personal y también la excelente relación calidad-precio, ofreciendo raciones generosas de los platos tradicionales a precios ajustados.
El espacio también puede adaptarse para pequeños eventos familiares como cumpleaños, bautizos, comuniones o celebraciones íntimas.
Horario y ubicación
Guachinche Ale y Jose se encuentra en el Camino de Chasna, en La Orotava. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, una valoración que lo ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan comida canaria tradicional y un ambiente familiar en la isla.
Abre lunes, martes, viernes, sábado y domingo de 11:30 a 22:00 horas para ofrecer servicio de almuerzos y cenas a sus clientes. Miércoles y jueves el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
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