El Gobierno autoriza 54 millones para completar el muelle de Ribera del puerto de Granadilla en Tenerife

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de las obras para el cierre y la habilitación del muelle de Ribera del puerto de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, por un importe de 53,9 millones de euros.

La actuación permitirá ejecutar una de las infraestructuras pendientes del recinto portuario y completar el desarrollo de un enclave concebido para operar de forma complementaria al puerto de Santa Cruz de Tenerife.

La nueva licitación llega después de que el concurso anterior quedara desierto el pasado 27 de abril por falta de ofertas. Esta situación ha obligado a modificar al alza el valor estimado inicial del contrato, según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Más de 543 metros pendientes de ejecutar

La obra autorizada permitirá construir los 543,3 metros que faltan para concluir los 1.045 metros del muelle de Ribera.

El tramo pendiente se sitúa entre el segundo tramo del muelle polivalente y la zona concesionada del tramo final ubicado al sur.

El proyecto contempla la ejecución de 11 cajones de hormigón armado de 48,25 metros de eslora, cimentados a la cota de -18 metros, además de cierres de hormigón sumergido de 5,78 metros de longitud.

Una infraestructura complementaria al puerto de Santa Cruz

El puerto de Granadilla es el último puerto de nueva planta construido en España dentro de los puertos de interés general. Su desarrollo se planteó para complementar la actividad del puerto capitalino y atender tráficos que requieren mayor calado y superficies amplias de operación.

El recinto está diseñado para recibir buques de gran calado y desarrollar operaciones logísticas vinculadas al transporte, la industria y la actividad portuaria. Además, incluye un área industrial anexa, lo que refuerza su papel dentro de la red logística del sur de Tenerife.

Financiación dentro del plan de inversiones portuarias

Las obras forman parte del Plan de Inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, dentro de la línea denominada Cierre y habilitación del muelle de Ribera.

La actuación está incluida en las inversiones previstas para el puerto de Granadilla y cuenta con financiación parcial procedente de los fondos europeos Feder 2021-2027.

El plan de inversiones de Puertos del Estado para el periodo 2025-2029 contempla actuaciones en los puertos de Tenerife por más de 250 millones de euros. De esa cantidad, 175 millones se destinarán a proyectos de infraestructuras orientados a mejorar la capacidad portuaria y adecuar los recintos a la demanda.

Inversiones en sostenibilidad y relación puerto-ciudad

Además de las actuaciones de infraestructura, el plan reserva 47,5 millones de euros para proyectos vinculados a la sostenibilidad, dentro del compromiso del sistema portuario con unos puertos más verdes.

También están previstas inversiones superiores a los 20 millones de euros para actuaciones de relación puerto-ciudad, dirigidas a mejorar la integración de los espacios portuarios con su entorno urbano.

En el conjunto de Canarias, los puertos estatales figuran entre los territorios con mayor volumen de inversión previsto. Según el plan Horizonte 2030, el sistema portuario de titularidad estatal contempla más de 600 millones de euros para las Islas en el periodo 2025-2029.