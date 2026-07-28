La Cofradía de Punta del Hidalgo gestionará el puerto pesquero tras años de bloqueo administrativo

La Cofradía de Pescadores Nuestra Señora de la Consolación, de Punta del Hidalgo (La Laguna), asumirá la gestión de las instalaciones del puerto pesquero tras la firma del convenio por el que el Gobierno de Canarias le cede su uso durante un periodo inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro. El acuerdo pone fin a una prolongada situación de bloqueo administrativo y permitirá a la entidad gestionar directamente servicios esenciales para la flota artesanal.

La cofradía administrará espacios como la lonja, los cuartos de pertrechos y las dependencias destinadas al almacenamiento y mantenimiento del material pesquero, mientras que la Dirección General de Pesca mantendrá las funciones de supervisión. La cesión busca fortalecer la actividad pesquera, garantizar un mejor funcionamiento de las instalaciones y dotar de mayor autonomía al sector.

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Durante la visita al puerto de este martes 28 de julio, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, destacaron que este paso atiende una reivindicación histórica de los pescadores. Además, se presentó el proyecto de ordenación del varadero, una actuación destinada a optimizar el uso del recinto portuario y mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales del mar.