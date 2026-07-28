Litoral
La Cofradía de Punta del Hidalgo gestionará el puerto pesquero tras años de bloqueo administrativo
El Gobierno de Canarias cede el uso de las instalaciones por cuatro años para reforzar la actividad de la flota artesanal y mejorar los servicios del refugio
La Cofradía de Pescadores Nuestra Señora de la Consolación, de Punta del Hidalgo (La Laguna), asumirá la gestión de las instalaciones del puerto pesquero tras la firma del convenio por el que el Gobierno de Canarias le cede su uso durante un periodo inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro. El acuerdo pone fin a una prolongada situación de bloqueo administrativo y permitirá a la entidad gestionar directamente servicios esenciales para la flota artesanal.
La cofradía administrará espacios como la lonja, los cuartos de pertrechos y las dependencias destinadas al almacenamiento y mantenimiento del material pesquero, mientras que la Dirección General de Pesca mantendrá las funciones de supervisión. La cesión busca fortalecer la actividad pesquera, garantizar un mejor funcionamiento de las instalaciones y dotar de mayor autonomía al sector.
Durante la visita al puerto de este martes 28 de julio, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, destacaron que este paso atiende una reivindicación histórica de los pescadores. Además, se presentó el proyecto de ordenación del varadero, una actuación destinada a optimizar el uso del recinto portuario y mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales del mar.
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores tinerfeños llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
- Muere Basilio Franco, antiguo número dos de la Policía Nacional en Tenerife y concejal de Seguridad en Santa Cruz
- Revolución urbanística en el sur de Tenerife: Adeje da luz verde a una 'ciudad' de 140.000 metros cuadrados
- Un restaurante de Tenerife repartirá jamón ibérico gratis: una terraza con tres cortadores en El Mesón de La Laguna
- Tragedia en el sur de Tenerife: muere un motorista de 62 años tras una salida de vía en la TF-1
- Más de 500 terremotos bajo el Parque Nacional del Teide: el IGN confirma una intensificación de la actividad sísmica de Tenerife
- Cierre temporal en la TF-1 y largas colas: la colisión de dos vehículos obliga a cortar parcialmente el acceso a Santa Cruz que conecta con la TF-5
- Un municipio turístico de Tenerife lanza un gran operativo contra asentamientos ilegales: había hasta un recinto para peleas clandestinas de gallos