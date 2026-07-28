Canarias activa la prealerta por calor: Tenerife alcanzará hasta 33 grados a partir del viernes

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por temperaturas máximas en todo el Archipiélago a partir de las 11:00 horas de este miércoles, 29 de julio. En el caso de Tenerife, las previsiones apuntan a que el episodio de calor cobrará mayor intensidad a partir del viernes, cuando los termómetros podrían alcanzar entre 32 y 33 grados en zonas del interior.

La decisión se ha adoptado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

El calor se extenderá durante varios días

Según las previsiones, el episodio de altas temperaturas tendrá una duración de varios días. Comenzará este miércoles con una mayor incidencia en las islas orientales, especialmente en Gran Canaria, aunque los modelos meteorológicos indican que la masa de aire cálido y seco de origen africano se extenderá progresivamente al resto del Archipiélago durante el viernes y el fin de semana.

En Tenerife se esperan temperaturas máximas de entre 32 y 33 grados en sectores del interior, mientras que en Gran Canaria podrían superarse los 34 grados en zonas de interior y medianías orientadas al sur y oeste, con valores próximos a los 38 grados al inicio del fin de semana. En Fuerteventura también se prevén máximas de hasta 33 grados en áreas del interior.

Inversión térmica baja y posible calima

La Dirección General de Emergencias señala que este episodio estará acompañado por una inversión térmica baja, situada entre los 500 y los 700 metros en las islas occidentales, que tenderá a descender con el paso de los días. Esta situación favorecerá un ambiente cálido y seco en las medianías y zonas altas de Tenerife y del resto de las islas occidentales.

Asimismo, la entrada de aire africano podría venir acompañada de calima débil, principalmente en las islas orientales, aunque por el momento no se esperan concentraciones significativas de polvo en superficie.

Seguimiento de la evolución meteorológica

El Gobierno de Canarias ha indicado que realizará un seguimiento continuo de la evolución meteorológica y no descarta elevar el nivel de activación o modificar el ámbito territorial de la prealerta en función de las próximas actualizaciones de las previsiones y de los avisos de la Aemet.

Ante este episodio, la Dirección General de Emergencias recomienda a la población extremar las precauciones, mantenerse bien hidratada, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y prestar especial atención a personas mayores, menores y colectivos vulnerables.