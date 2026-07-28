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El Cabildo ofrece 163 actividades gratuitas para la juventud hasta septiembre

La programación recorrerá distintos municipios con propuestas de deporte, naturaleza, cultura, formación y ocio saludable para fomentar la participación juvenil

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Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha Verano Joven 2026, un programa que reúne 163 actividades gratuitas dirigidas a la población juvenil y que se desarrollará hasta el 20 de septiembre en diferentes municipios de la Isla. La iniciativa incluye propuestas de ocio saludable, deportes, experiencias en la naturaleza, talleres culturales, formación, orientación laboral y espacios de convivencia y participación.

La programación se estructura en torno al Centro de Información Juvenil, los proyectos NOE y PONOS, además de la línea de subvenciones Tenerife Joven en Acción, que permite a los ayuntamientos organizar actividades para este colectivo. El calendario concluirá con Arte Joven en la Calle, que se celebrará en La Orotava como cierre de dos meses de iniciativas para impulsar la creatividad y la participación juvenil.

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