Balance positivo del curso escolar en Arona: profesorado y Ayuntamiento valoran las iniciativas de salud y convivencia

Los centros educativos de Arona valoraron de manera positiva las actividades desarrolladas durante el curso escolar para mejorar el bienestar, la convivencia y los hábitos saludables del alumnado. Más de 3.100 estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Básico participaron en talleres y programas adaptados a sus necesidades. Representantes de las seis instituciones educativas y del Ayuntamiento se reunieron recientemente para hacer balance.

Entre las iniciativas mejor recibidas destacan Arona Previene, las sesiones sobre hábitos de vida saludable, y el ciclo de representaciones teatrales. El profesorado y los equipos directivos resaltaron la utilidad de las actividades relacionadas con la prevención del consumo de alcohol, cannabis y vapeadores, así como las destinadas a abordar los riesgos del juego y los videojuegos.

También obtuvieron una buena puntuación los talleres sobre alimentación, salud mental, convivencia, diversidad, sexualidad y sostenibilidad, impartidos con metodologías participativas que facilitaron la implicación del alumnado.

El programa teatral reunió a cerca de 1.300 estudiantes en el Auditorio Infanta Leonor. Obras como 'La casa de Bernarda Alba' y 'El Último Verso' permitieron trabajar contenidos académicos desde una experiencia cultural, completada con coloquios junto al elenco. Los centros consideran clave mantener y ampliar este tipo de propuestas durante el próximo curso.