Arona pone en marcha la mayor bolsa urbanizable de suelo de Canarias con la concesión de las primeras licencias en El Mojón

La mayor bolsa de suelo urbanizable de Canarias da un nuevo paso hacia su materialización. El Ayuntamiento de Arona ha concedido la primera licencia de edificación del Plan Parcial El Mojón, un proyecto que permaneció bloqueado durante cerca de tres décadas y que ahora entra en su fase de ejecución efectiva tras la recepción parcial de las obras de urbanización el pasado año. Son un millón de metros cuadrados que supondrán una nueva ciudad en pleno corazón turístico del sur de Tenerife por encima de Los Cristianos.

La autorización corresponde a un edificio de carácter comercial, el primero que comenzará a levantarse en este ámbito situado junto a Los Cristianos, aunque el Consistorio avanza que posteriormente se tramitarán las licencias para los desarrollos residenciales previstos. La concesión supone un hito para un planeamiento que fue aprobado en 1996 y cuyo proyecto de urbanización recibió el visto bueno dos años más tarde, pero cuya compleja tramitación retrasó durante décadas su ejecución.

El Plan Parcial El Mojón constituye la mayor bolsa de suelo urbanizable de Canarias, con una superficie cercana al millón de metros cuadrados. Cuando el Ayuntamiento desbloqueó definitivamente el convenio urbanístico en 2024, el proyecto fue presentado como la futura "nueva ciudad" de Arona por su dimensión y capacidad de transformación del territorio.

La actuación contempla alrededor de 9.000 plazas entre uso residencial y turístico, además de zonas comerciales, deportivas, docentes y grandes espacios libres, configurando un nuevo núcleo urbano al norte de Los Cristianos. Ya están construidas las dotaciones básicas de la mayoría de las calles, a la espera de que a partir de ahora comiencen a levantarse edificios, espacios verdes, hoteles y demás dotaciones.

Tras la recepción parcial de la urbanización en septiembre de 2025, únicamente permanecen pendientes los parques centrales L3 y L4. Ese trámite permitió iniciar ahora la concesión de licencias de edificación y abrir una nueva etapa para uno de los proyectos urbanísticos de mayor impacto económico previstos en el sur de Tenerife.

Según la información facilitada este martes 28 de julio por el Ayuntamiento, el planeamiento ha evolucionado durante estos años para adaptarse a los actuales criterios de sostenibilidad, calidad urbanística e integración paisajística. El diseño apuesta por un crecimiento de baja densidad, con una combinación de usos residenciales y turísticos, amplias zonas verdes, equipamientos públicos y un gran eje verde que articulará todo el sector.

Fátima Lemes, alcaldesa de Arona, durante una reunión de trabajo / E. D.

El Consistorio destaca además que el desarrollo excluye expresamente la implantación de viviendas vacacionales, al tiempo que incorpora una oferta turística de calidad junto a las áreas residenciales.

Otro de los aspectos considerados estratégicos es la mejora de la movilidad. El desarrollo contempla nuevas conexiones viarias para facilitar los accesos a Los Cristianos y prevé el soterramiento parcial de la avenida Chayofita, una actuación impulsada conjuntamente por el Ayuntamiento de Arona, la Junta de Compensación, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, con el objetivo de absorber el incremento del tráfico que generará el nuevo sector.

La administración local estima que la puesta en marcha de esta nueva fase movilizará una inversión cercana a los 1.000 millones de euros y propiciará la creación de miles de puestos de trabajo durante su construcción y posterior explotación, consolidándose como uno de los desarrollos urbanísticos de mayor repercusión económica y territorial del municipio.

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, considera que la concesión de esta primera licencia representa "un antes y un después" para la materialización del plan, al iniciar el desarrollo efectivo de un ámbito que define como estratégico para el municipio. Explica que la primera edificación tendrá uso comercial y que posteriormente llegarán las promociones residenciales, además de los proyectos destinados a espacios públicos y equipamientos para la ciudadanía.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Javier Baute, sostiene que la licencia supone dar continuidad al trabajo realizado con la recepción parcial de la urbanización y abre una nueva etapa en la que las autorizaciones se concederán de forma progresiva conforme avance la planificación prevista. El edil agradeció el trabajo técnico desarrollado por el personal municipal y destacó la colaboración mantenida con la Junta de Compensación para culminar un proceso que llevaba décadas pendiente.

El presidente de la Junta de Compensación de El Mojón, Miguel Villarroya, subraya que la autorización constituye un "hito fundamental" para un proyecto largamente esperado. A su juicio, el desarrollo permitirá reforzar el posicionamiento de Arona como destino turístico-residencial de referencia y generará un importante retorno para la ciudadanía mediante nuevos espacios verdes, equipamientos culturales y deportivos y una mejora de la calidad urbana.

La concesión de esta primera licencia simboliza así el comienzo visible de un proyecto urbanístico cuya tramitación se prolongó durante casi treinta años y que aspira a transformar de forma profunda el entorno situado entre Los Cristianos y la autopista del Sur, incorporando un nuevo espacio urbano que concentrará actividad económica, residencial y turística durante los próximos años.