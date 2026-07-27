Tenerife ve afectadas cinco rutas aéreas por la subida del 7% en las tarifas de referencia del Gobierno

El Gobierno central ha actualizado las tarifas de referencia de varias rutas aéreas entre islas en Canarias, una medida que afecta de lleno a Tenerife. La subida media será del 7% en diez conexiones interinsulares incluidas dentro del régimen de Obligación de Servicio Público, conocido como OSP.

En el caso de Tenerife, la actualización afectará a cinco rutas: Gran Canaria-Tenerife Norte, Gran Canaria-Tenerife Sur, Tenerife Norte-Fuerteventura, Tenerife Norte-El Hierro, Tenerife Norte-Lanzarote y Tenerife Norte-La Palma.

Estas tarifas de referencia sirven para limitar los precios de comercialización de determinados vuelos entre islas. Es decir, funcionan como una referencia dentro de rutas consideradas esenciales para garantizar la movilidad de la ciudadanía en el Archipiélago.

La medida ha sido aprobada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible mediante una orden ministerial que entrará en vigor de forma inmediata desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Qué significa que suba la tarifa de referencia

La tarifa de referencia no equivale necesariamente al precio final que paga cada pasajero por su billete. Funciona como un precio base o límite dentro de las rutas aéreas entre islas reguladas por el Estado a través de la Obligación de Servicio Público.

Por tanto, que suba un 7% la tarifa de referencia no significa que todos los billetes vayan a encarecerse automáticamente en esa misma proporción. Lo que hace esta actualización es dar más margen a las compañías aéreas para fijar precios dentro de esas conexiones, siempre respetando los límites establecidos para estas rutas.

El precio final del billete puede variar según la compañía, la disponibilidad, la antelación con la que se compre el vuelo y las condiciones de cada tarifa. En el caso de los residentes canarios, además, se aplica la bonificación del 75% al transporte aéreo, lo que reduce el importe que finalmente abona el pasajero.

Qué rutas con Tenerife se ven afectadas

La actualización incluye varios enlaces con los aeropuertos tinerfeños. Entre ellos figura la ruta Gran Canaria-Tenerife Norte, una de las conexiones aéreas más utilizadas del Archipiélago, además del enlace Gran Canaria-Tenerife Sur.

También se modifican las tarifas de referencia en las rutas Tenerife Norte-Fuerteventura, Tenerife Norte-El Hierro, Tenerife Norte-Lanzarote y Tenerife Norte-La Palma.

Estas conexiones son utilizadas a diario por residentes que se desplazan por motivos laborales, sanitarios, familiares, administrativos o de estudios. También forman parte de la red de movilidad que permite la conexión entre islas para visitantes y profesionales.

El descuento para residentes reduce el impacto

El Gobierno central recuerda que el posible efecto de esta subida sobre los usuarios se ve mitigado por la bonificación al transporte aéreo para los residentes en Canarias.

Actualmente, las personas residentes en las Islas cuentan con una bonificación del 75% en la tarifa de los vuelos interinsulares, siempre que cumplan los requisitos establecidos para acceder a este descuento.

Esto significa que, aunque se actualicen las tarifas de referencia, el precio final que paga un residente será inferior al importe completo del billete, al aplicarse esa ayuda pública.

Las rutas que no cambian

La actualización no se aplicará a todas las rutas aéreas de servicio público en Canarias. Tres conexiones mantendrán las tarifas de referencia actuales: Gran Canaria-La Palma, Gran Canaria-La Gomera y Tenerife Norte-La Gomera.

En el caso de Tenerife, esto significa que la ruta Tenerife Norte-La Gomera no se verá afectada por esta subida y conservará las condiciones tarifarias actuales.

El resto de conexiones afectadas en Canarias

Además de las rutas con Tenerife, la subida de las tarifas de referencia afectará a otros enlaces interinsulares. Entre ellos se encuentran Gran Canaria-Fuerteventura, Gran Canaria-El Hierro, Gran Canaria-Lanzarote y La Palma-Lanzarote.

En total, la orden ministerial modifica las obligaciones de servicio público de diez de las trece rutas interinsulares incluidas bajo este régimen desde el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros el 2 de junio de 2006.

El objetivo de estas obligaciones es garantizar que existan vuelos regulares entre las islas, incluso en trayectos que son considerados esenciales para la movilidad del Archipiélago.