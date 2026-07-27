Tenerife afronta un martes con nubes al norte, claros y viento fuerte en zonas expuestas, según la Aemet

Tenerife afrontará este martes una jornada marcada por la nubosidad en el norte de la Isla durante las primeras y últimas horas del día, aunque con apertura de amplios claros durante las horas centrales, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el resto de la Isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados, dentro de una jornada estable en el conjunto de Canarias. La nubosidad se concentrará especialmente en el norte de las islas de mayor relieve, por debajo de los 900 o 1.000 metros en el caso de Tenerife.

La previsión apunta a un martes sin grandes cambios en las temperaturas en buena parte del Archipiélago, aunque con ascensos en medianías y zonas altas de las islas montañosas.

Santa Cruz de Tenerife alcanzará los 29 grados

En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se moverán entre los 23 grados de mínima y los 29 de máxima. En el conjunto de la Isla, las temperaturas subirán en medianías y zonas altas, mientras que las máximas podrán bajar ligeramente en algunas franjas costeras del suroeste y del este.

En el resto de zonas, los valores se mantendrán con pocos cambios. La jornada será, por tanto, cálida en áreas urbanas y costeras, aunque sin un repunte generalizado del calor.

El viento soplará del nordeste moderado, con intervalos ocasionalmente fuertes en la franja costera del sudeste y en el extremo noroeste de Tenerife. En cotas altas del Teide se espera viento flojo a moderado del sudoeste, que podrá ser ocasionalmente fuerte durante la madrugada.

Tiempo estable en el resto del Archipiélago

En el conjunto de Canarias, la Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados en general, con intervalos nubosos en el norte de las islas durante las primeras y últimas horas. Esta nubosidad afectará sobre todo a las zonas situadas por debajo de los 800 o 1.000 metros, dependiendo de cada isla.

En Lanzarote, el cielo estará poco nuboso o despejado, con intervalos en el norte a primeras y últimas horas. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y el viento será del nordeste moderado.

En Fuerteventura, predominarán también los cielos abiertos, salvo algunos intervalos nubosos en el oeste a primeras horas. Las máximas bajarán ligeramente en costas del este y subirán en zonas de interior. En el sudeste podrían alcanzarse los 30 grados.

Gran Canaria y La Gomera, con viento en zonas expuestas

En Gran Canaria, se espera nubosidad en el norte por debajo de los 800 o 900 metros, con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas subirán en medianías y zonas altas, aunque las máximas bajarán ligeramente en costas del sur. Podrían alcanzarse localmente los 30 grados en zonas bajas del sudeste.

El viento será del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte en las vertientes sudeste y noroeste, con alguna racha ocasional muy fuerte a últimas horas.

En La Gomera, habrá nubes en el norte por debajo de los 900 o 1.000 metros, con amplios claros durante las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque con ligeros ascensos de las máximas en zonas altas. El viento será moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en las vertientes este y noroeste, especialmente al final del día.

La Palma y El Hierro mantienen temperaturas suaves

En La Palma, el cielo estará nuboso en el norte y este por debajo de los 1.000 o 1.100 metros, con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto, predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con ligeros ascensos en zonas altas. El viento será del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte en las franjas costeras del sudeste y noroeste, especialmente a últimas horas.

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En El Hierro, se esperan intervalos nubosos en el norte y cielos poco nubosos en el resto. Las temperaturas apenas variarán, aunque las máximas podrán subir ligeramente en zonas altas. El viento soplará del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte en la vertiente este y el extremo noroeste.