Tenerife afronta este lunes una mañana de nubes, posibles lloviznas y alisio fuerte con rachas muy intensas

Tenerife afronta este lunes una jornada marcada por los cielos nubosos en el norte, donde no se descarta alguna llovizna débil durante la madrugada en las medianías del nordeste. La nubosidad irá dando paso a claros durante las horas centrales, mientras que en el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios. Santa Cruz de Tenerife alcanzará los 30 grados, con una mínima prevista de 23, mientras que el ambiente será algo más fresco en las zonas de medianías y cumbres.

El alisio soplará con fuerza en el sureste y el noroeste

El viento será uno de los protagonistas de la jornada en Tenerife. El alisio soplará con intervalos de fuerte en la franja costera del sureste y en el extremo noroeste, mientras que en el suroeste y en las costas del norte predominarán las brisas.

En las cotas altas del Teide se espera viento flojo a moderado del suroeste. La situación será más intensa durante las primeras horas en otros puntos del archipiélago, con rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas expuestas de varias islas.

El tiempo en el resto de Canarias

En Gran Canaria, los cielos permanecerán nubosos en el norte por debajo de los 900-1.000 metros, con posibilidad de alguna llovizna de madrugada en medianías y apertura de claros durante las horas centrales. En el sur y el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Lanzarote y Fuerteventura mantendrán cielos mayoritariamente despejados, con algunos intervalos nubosos en el norte y el oeste durante la madrugada y al final del día. La ligera calima en altura tenderá a retirarse.

En La Gomera y La Palma también se esperan nubes en las vertientes norte y este, con posibles lloviznas débiles de madrugada y claros durante el día. En El Hierro predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos en el norte.

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En el mar, el viento del nordeste soplará con fuerza 4 o 5 y podrá arreciar localmente a fuerza 6 mar adentro en las costas noroeste y sureste. La marejada aumentará a fuerte marejada en esas zonas, mientras que el mar de fondo del nordeste dejará olas de entre uno y dos metros.