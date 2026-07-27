Tasca Fernando, el bar de los padres de Pedri en Tenerife que marcó su infancia

Antes de convertirse en una de las grandes figuras del FC Barcelona y de la selección española, Pedro González López, conocido mundialmente como Pedri, creció ligado a un lugar muy concreto de Tenerife: Tasca Fernando, el restaurante familiar situado en Tegueste que durante décadas formó parte de la vida cotidiana del municipio.

El centrocampista canario, nacido en el norte de la Isla, nunca ha ocultado el peso de sus raíces. Su historia no se entiende sin Tegueste, sin su familia y sin aquel negocio de comida casera que primero regentaron sus abuelos y después sus padres. Entre mesas, platos, clientes habituales y jornadas de trabajo, el jugador fue construyendo una relación muy estrecha con el entorno en el que creció.

Tasca Fernando no era solo el bar de la familia de Pedri. Para muchos vecinos era una casa de comidas de referencia, un espacio sencillo, tradicional y muy vinculado a la vida del pueblo. Su cierre, anunciado en 2025 tras casi 53 años de atención al público, dejó atrás una etapa marcada por la cocina de siempre y por una memoria compartida que iba mucho más allá del fútbol.

Pedri posa con su padre y su madre en la tasca Fernando del municipio tinerfeño de Tegueste. / E. D.

Una tasca con decoración rústica y ambiente familiar

El interior de Tasca Fernando conservaba la estética de los restaurantes tradicionales canarios. La madera era uno de los elementos dominantes, presente en paredes, techos y vigas vistas. El suelo cerámico, en tonos tierra, reforzaba esa sensación cálida y cercana propia de las casas de comida de toda la vida.

La barra de madera ocupaba una posición central dentro del local. A su alrededor se distribuían los distintos espacios para comer, con mesas también de madera y manteles sencillos de papel en color burdeos. Las lámparas colgantes, de inspiración clásica, combinaban metal y cristal y contribuían a mantener una imagen reconocible, alejada de modas pasajeras.

Las grandes ventanas, cubiertas con cortinas claras, permitían la entrada de luz natural y suavizaban el predominio de la madera oscura. El resultado era un comedor de ambiente rústico, cercano y sin artificios, en línea con el carácter familiar del negocio.

Una pared dedicada a Pedri

Uno de los rincones más llamativos de la tasca era una pared de ladrillo visto decorada con fotografías de Pedri. En ella podían verse imágenes de distintas etapas de su trayectoria, desde sus primeros pasos como futbolista hasta su consolidación en el FC Barcelona y en la selección.

En otras paredes también había fotografías enmarcadas, recortes de prensa y recuerdos acumulados durante décadas. Entre ellos aparecían imágenes antiguas de la familia, clientes y personas conocidas que habían pasado por el establecimiento. Todo ello contribuía a crear un ambiente muy personal, más cercano al de una casa familiar que al de un negocio impersonal.

Comida casera y platos tradicionales

Tasca Fernando era conocida por su cocina tradicional. En su carta destacaban platos como el puchero canario, el bienmesabe, la cebolla rellena, carnes, pescados y otras elaboraciones caseras. Su propuesta estaba ligada a la comida de siempre, a los sabores reconocibles y a una forma de entender la hostelería basada en el trato directo.

El restaurante se convirtió durante años en una parada habitual para vecinos y clientes que buscaban un lugar sencillo, familiar y con platos abundantes. Ese tipo de cocina, muy presente en muchos municipios del norte de Tenerife, conecta con una manera de comer asociada a las reuniones familiares, las fiestas y la vida de pueblo.

Pedri y sus recuerdos en el restaurante

El propio Pedri ha contado en distintas ocasiones que, cuando era más joven, ayudó en el restaurante familiar durante las fiestas del pueblo. Una de las tareas que ha recordado fue la de fregar vasos y platos, una experiencia sencilla pero significativa para entender su vínculo con el trabajo diario de su familia.

Ese contacto con el negocio familiar forma parte del relato más cercano del futbolista. Antes de los focos, los estadios y los grandes partidos, Pedri conoció de cerca el esfuerzo que implica sacar adelante un pequeño establecimiento. La tasca fue, en ese sentido, uno de los escenarios de su infancia y adolescencia.

El cierre de Tasca Fernando tras más de medio siglo

El 1 de julio de 2025, la familia anunció el cierre de Tasca Fernando con un mensaje en redes sociales que emocionó a muchos clientes. En la publicación comunicaban que, después de casi 53 años de atención al público, se veían "con mucha tristeza y dolor" en la obligación de no continuar.

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El texto agradecía los años compartidos con la clientela y se despedía con una frase que resumía el tono del anuncio: "Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Gracias por todo. Tasca Fernando se sale".